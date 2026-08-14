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Ekonomi

Altında yön tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

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Altında yön tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Küresel piyasalardan dün 4.450 dolara kadar yükselen ons altın, bugün TSİ 06:00 itibarıyla 4.315 dolardan fiyatlandı. 14 Ağustos 2026 gram altın fiyatı da 6.640 TL’den güne başladı. ABD’den gelen ılımlı enflasyon verilerinin ardından FED’den faiz artışı beklentisinin gerilemesi altına destek olurken; Orta Doğu’daki belirsizlik ve yüksek petrol fiyatı dolar endeksini yüksek tutarak sarı metali frenliyor. Onsta 4.220 dolar destek olarak gösteriliyor.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda ağustos aynın başından itibaren mini bir ralliye sahne olan altın fiyatları, bu süreçte 4.045 dolardan başladığı yolculuğunu, dünkü işlemlerde 4.450 dolara kadar sürdürdü. Ardından fiyatlarda kâr satışları gözlemlenmeye başlandı. Dün %-1,3 düşüşle 4.351 dolardan kapanış yapan ons altın bugün de TSİ 06:00 itibarıyla 4.320 dolardan fiyatlandı. Onsta bu sabah da günlük değer kaybı %-0,70 olarak gerçekleşti.

Altında yön tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş
Başlık ResmiAltında yön tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

GRAMDA 200 TL’LİK DÜŞÜŞ!

Spot piyasada işlem gören 14 Ağustos 2026 gram altın fiyatı da 6.640 TL’den güne başladı. Gram fiyatında dün en yüksek 6.834 TL seviyesi test edilmişti. Böylece bir günde gram altın, gördüğü zirve seviyeden yaklaşık 200 TL geriledi.

ENFLASYONLA RAHATLADI

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD’de açıklanan ve tahminlere paralel olarak temmuzda %3,4 gelen yıllık enflasyonun ardından, üretici fiyatlarındaki artış da %4,9’luk beklentiye karşılık %4,7 geldi. Ülkede enflasyon verilerinin olumsuz sürpriz yapmamasının ardından ABD Merkez Bankasından eylülde faiz artışı beklentisi bu sabah itibarıyla %34,8’e kadar geriledi. Piyasalarda artık “faizlerin sabit kalacağı” ihtimali 3’te 2 ağırlıkla fiyatlanırken, getirisi olmayan altın fiyatları üzerindeki stres de azaldı.

HÜRMÜZ’LE FRENLENDİ!

Öte yandan Orta Doğu’daki belirsizlikler petrol fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nın tam olarak ne zaman açılacağı bilinmezken, ABD ve İran arasındaki diyaloglarda bir ilerleme sağlanamaması, piyasaları da “enerji fiyatları kaynaklı enflasyon riskine” karşı tetikte tutuyor. Brent petrolün varil fiyatı haftanın son işlem gününde 87 dolardan fiyatlanırken; bu stres, dolar endeksinin 100,00 seviyesine yakın seyretmesini beraberinde getiriyor ve ABD tahvil getirilerinin “daha fazla gevşemesini” engelliyor.

Altında yön tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş
Başlık ResmiAltında yön tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler ons altın fiyatında kısa vadede 4.450 doların direnç ve 4.220 doların destek olarak öne çıktığını belirterek; 200 günlük ortalamanın konumlandığı 4.500 doların çok daha önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor. 4.220 dolar üzerinde kalıcılık halinde fiyatlarda yükseliş hevesinin korunabileceği de tahmin ediliyor.

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