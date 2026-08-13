İBB Şehir Tiyatroları’nın deneyimli oyuncularından Eftal Gülbudak, 66 yaşında hayatını kaybetti. Gülbudak’ın vefat haberi Şehir Tiyatroları ve Film-San Vakfı tarafından yapılan paylaşımlarla duyuruldu.

Tiyatro ve oyunculuk kariyerinde çok sayıda projede rol alan Eftal Gülbudak’tan acı haber geldi. İBB Şehir Tiyatroları’nın değerli sanatçıları arasında yer alan Gülbudak, 66 yaşında hayatını kaybetti. Gülbudak’ın vefatını İBB Şehir Tiyatroları sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda, usta oyuncunun ölümünden duyulan üzüntü dile getirilerek ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı mesajı iletildi.

FİLM-SAN VAKFI’NDAN TAZİYE MESAJI

Eftal Gülbudak’ın vefatının ardından Film-San Vakfı da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Vakıf, Gülbudak’a rahmet dilerken ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Ünlü oyuncudan acı haber! Eftal Gülbudak hayatını kaybetti

EFTAL GÜLBUDAK KİMDİR?

Eftal Gülbudak, 1960 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Başarılı oyuncu, kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro eserinde yer aldı.

Gülbudak; “Kuşlar”, “Kırmızı Pabuçlar”, “Resimli Osmanlı Tarihi”, “Evita”, “Tartuffe”, “Barışa Şans Verin”, “Lüküs Hayat”, “Mösyö Butterfly”, “Askerliğim”, “İstanbul’un Gözleri Mahmur”, “Cem Sultan”, “Savaş ve Barış”, “Sevimli Hayalet”, “Yavru Kimin”, “Çalıkuşu”, “Birlikte Oynayalım”, “Bir Atın Öyküsü”, “Bisküvi Adam”, “Anadolu İnsanının Kültürel Kimliğinde Oyun/Bir”, “Ölüm ve Oyun” ve “Güz Bitiminde Moliere” gibi çok sayıda yapımda sahne aldı.

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