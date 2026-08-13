Açıklandı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 13 Ağustos 2026 puan durumu

Gelinim Mutfakta 13 Ağustos 2026 Perşembe günü haftanın dördüncü bölümüyle ekrana geldi. Aslı Hünel'in sunumuyla devam eden yarışmada Cemile, Sude, Yeşim ve Tuğba Köz Biberli Şinitzel hazırlarken günün birincisi, çeyrek altının sahibi ve Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu.

Gelinim Mutfakta'da haftanın finali öncesindeki son mücadele 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşti. Cemile, Sude, Yeşim ve Tuğba, günün yemeği Köz Biberli Şinitzel ile kayınvalidelerden ve Aslı Hünel'den en yüksek puanları toplamaya çalıştı. Gözler perşembe gününün sonuçlarına çevrilirken "Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?" ve "13 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?" soruları araştırılıyor.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 13 Ağustos 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde gelinler, günün yemeği olarak belirlenen Köz Biberli Şinitzel için mutfağa girdi. Cemile, Sude, Yeşim ve Tuğba'nın hazırladığı tabaklar kayınvalideler tarafından değerlendiriliyor. Yapılan puanlamanın ardından günün en yüksek puanına ulaşan gelin çeyrek altının sahibi oldu. Günün birincisi Cemile oldu. Böylece Cemile, haftanın ikinci çeyrek altını kazandı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, puan durumu nasıl? (13 Ağustos 2026)

13 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 13 Ağustos puan durumu, Köz Biberli Şinitzel tabaklarının tadımının ardından şekillenecek. Yarışmacılar gün boyunca aldıkları puanlarla yalnızca çeyrek altın için değil, haftalık toplam sıralamada avantaj elde etmek için de mücadele ediyor. Perşembe günü alınacak puanlar, cuma günü yapılacak haftanın finali öncesinde sıralamayı değiştirebilecek.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, puan durumu nasıl? (13 Ağustos 2026)

13 Ağustos puan durumu:

Cemil: 18

Tuğba: 13

Yeşim: 12

Sude: 12

Önceki günlerde puan durumu şu şekildeydi:

12 Ağustos puan durumu:

Yeşim: 20

Cemile: 17

Tuğba: 14

Sude: 7

11 Ağustos günün puan durumu

Cemile: 21

Tuğba: 15

Sude: 8

Yeşim: 6

10 Ağustos günün puan durumu

Sude: 22

Tuğba: 15

Yeşim: 14

Cemile: 8

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