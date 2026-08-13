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Ekonomi

Cari açık 38,9 milyar dolara ulaştı! Bakan Şimşek'ten dikkat çeken mesaj

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Cari açık 38,9 milyar dolara ulaştı! Bakan Şimşek'ten dikkat çeken mesaj
Fotoğraf Başlığı Cari açık 38,9 milyar dolara ulaştı! Bakan Şimşekten dikkat çeken mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını belirterek, dış finansmana erişimdeki güçlü görünümün güvenin önemli göstergesi olduğunu söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haziran ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Haziranda yıllıklandırılmış cari açığın 38,9 milyar dolar olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyri cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. Dış finansmana erişimdeki güçlü görünüm, program döneminde tesis ettiğimiz güvenin önemli göstergesidir. Son bir yılda dış borç çevirme oranları bankacılık sektöründe yüzde 161, reel sektörde yüzde 246 oldu. Cari dengede elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için verimlilik ve dönüşüm odaklı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

Cari açık 38,9 milyar dolara ulaştı! Bakan Şimşekten dikkat çeken mesaj
Başlık ResmiCari açık 38,9 milyar dolara ulaştı! Bakan Şimşekten dikkat çeken mesaj
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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