Gümüş fiyatlarındaki sert dalgalanma küresel mücevher şirketlerini farklı metallere yöneltiyor. Dünyaca ünlü Pandora, gümüşe olan bağımlılığını azaltmak için platin kaplama ürünlere geçiş planını sürdürüyor.

ABD-İran savaşı devam ederken piyasalar da bundan etkilenmeye devam ediyor. Özellikle değerli metallerdeki değişim gözlerden kaçmıyor. Jeopolitik gelişmelerle şekillenen ve değişen değerli metallerde en büyük sarsıntıyı altın ve sonrasında gümüş yaşarken, şirketler de diğer değerli metallere yönleniyor. Gümüş fiyatlarının ocak ayında ons başına 120 doların üzerine çıkarak tarihi zirveyi görmesinin ardından 65 doların altına gerilemesiyle, bu dalgalanmalar devam ederken küresel mücevher şirketleri başka değerli metallerde yön arayışı içinde.

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Dünyanın önde gelen mücevher markalarından biri olan, özellikle kişiselleştirilebilir charm bileklikleri, yüzük, kolye ve küpeleriyle tanınan ve 1982 yılında Danimarka'da kurulan marka, bugün dünya genelinde faaliyet gösteren ve mücevher sektörünün en bilinen isimleri arasında yer alan Pandora da buna yönelik önemli bir adım attı. Pandora, gümüş yerine platin kaplama ürünlere geçiş planını sürdürüyor. Şirket, bu stratejiyle malzeme portföyünü çeşitlendirmeyi, tüketicilere farklı seçenekler sunmayı ve kâr marjlarını korumayı hedefliyor.

Dünyaca ünlü mücevher şirketi gümüş tercihini değiştirdi! İşte yeni gözdesi

Pandora, şirket güvenliği ve istikrarını sağlamak için emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı 2027 yılı gümüş ihtiyacının yüzde 90 ila yüzde 100'ünü ons başına 65 dolar seviyesinden hedge ederek fiyat riskini güvence altına aldığını açıkladı.

Dünyaca ünlü mücevher şirketi gümüş tercihini değiştirdi! İşte yeni gözdesi

Danimarkalı şirket, ikinci çeyrekte ABD'den aldığı tek seferlik gümrük vergisi iadesinin de etkisiyle beklentilerin üzerinde 1,46 milyar Danimarka kronu faaliyet kârı açıkladı. Güçlü sonuçların ardından Pandora, 2026 yılı organik büyüme beklentisini yüzde -1 ila yüzde 2 aralığından yüzde 0 ila yüzde 3 seviyesine yükseltti. Şirketin hisseleri de son üç ayda yüzde 55 değer kazandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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