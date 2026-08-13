Dışişleri Bakanlığı 80 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı için ilan paylaştı. Yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığı'na alımlar için başvurular 18 Ağustos'ta başlayıp 17 Eylül'de sona erecek. Peki, Dışişleri Bakanlığı 80 Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru alımı için başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Dışişleri Bakanlığı 80 Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru alımı için süreç kısa bir süre sonra başlayacak. Giriş sınavı başvuruları 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 14.00’te başlayacak ve 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 12.00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru ünvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 80’dir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9. derece kadrolara yapılabilecek.

Dışişleri Bakanlığı 80 Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru alacak

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.),



b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (01.01.2026) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Tüm kategorilerden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde Tablo-1’de belirtilen fakültelerinden / bölümlerinden mezun olmak. 2. Aday KİM giriş sınavına Tablo-1’de gösterilen kategorilerden sadece birinden başvurulabilecektir. Söz konusu kategoriler ve sınav dilleri, lisans mezuniyet bölümleri, 1 Ocak 2023’ten son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları Tablo-1’de belirtilmiştir. YDS/e-YDS’nin yanı sıra, Tablo-2’de gösterilen, puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından 1 Ocak 2023’ten son başvuru tarihine kadar alınan puanların bahse konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen puan karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır. 3. Tüm kategorilerde yapılacak başvurularda lisans mezuniyet şartını yurtdışındaki yabancı üniversitelerde karşılayan adaylar için: Tablo-1’de belirtilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM’nin eşdeğerlik dokümanında yer alan uluslararası yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakülteler ya da bölümlerden mezun olmaları halinde ilgili kategorideki sınava başvurabilirler. Söz konusu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecektir. Asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

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