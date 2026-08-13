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Lukaku Lyon maçında oynayacak mı? Lukaku'nun Fenerbahçe transferi duyuruldu

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa temsilcisi O. Lyon ile karşılaşmaya hazırlanırken sarı lacivertli takımın yeni golcüsü Romelu Lukaku da gündeme oturdu. Lyon karşılaşması öncesi yaşanan transfer sevinciyle beraber ''Lukaku Lyon maçında oynayacak mı?'' sorusu da merak konusu haline geldi.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalabilmek için Lyon karşısında iki maçlık bir mücadele verecek. Sarı lacivertliler ilk karşılaşmayı 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacak. Peki, Lukaku Lyon maçında oynayacak mı?

Lukaku Lyon maçında oynayacak mı? Lukakunun Fenerbahçe transferi duyuruldu
Başlık ResmiLukaku Lyon maçında oynayacak mı? Lukakunun Fenerbahçe transferi duyuruldu

LUKAKU LYON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'nun Lyon karşısında forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi. Verilen bilgilere göre Belçikalı golcü, sakatlığıyla ilgili soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek.

Lukaku Lyon maçında oynayacak mı? Lukakunun Fenerbahçe transferi duyuruldu
Başlık ResmiLukaku Lyon maçında oynayacak mı? Lukakunun Fenerbahçe transferi duyuruldu

Lukaku'nun sağlık kontrollerinin ardından fiziksel olarak hazır olduğuna karar verilmesi halinde Lyon karşılaşmasının kadrosunda yer alması mümkün olacak. Fakat oyuncunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı konusunda şu aşamada kesinleşmiş bir karar duyurulmadı.

"Lukaku Lyon maçında oynayacak mı?" sorusunun kesin cevabı oyuncunun sağlık durumu ve teknik heyetin değerlendirmesinin ardından belli olacak.

Lukaku Lyon maçında oynayacak mı? Lukakunun Fenerbahçe transferi duyuruldu
Başlık ResmiLukaku Lyon maçında oynayacak mı? Lukakunun Fenerbahçe transferi duyuruldu

LUKAKU'NUN FENERBAHÇE TRANSFERİ DUYURULDU

Fenerbahçe forvet hattını dünyaca tanınan bir isimle güçlendirdi. Sarı lacivertliler, 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı.

Transfer kapsamında Fenerbahçe'nin Napoli'ye 6 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Lukaku'nun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

Belçikalı golcü, İstanbul'a gelişinin ardından Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili memnuniyetini dile getirdi. Lukaku, sarı lacivertli takımın tarihine ve mevcut kadrosuna dikkat çekerek takıma katkı sağlamak için çalışacağını ifade etti.

Lukaku Lyon maçında oynayacak mı? Lukakunun Fenerbahçe transferi duyuruldu
Başlık ResmiLukaku Lyon maçında oynayacak mı? Lukakunun Fenerbahçe transferi duyuruldu

FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşması 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de İstanbul'da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de Fransa'da oynanacak.

Eşleşmenin sonunda üstünlük sağlayan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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