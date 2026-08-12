Fenerbahçe, Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile 1+1 yılık anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Lukaku'nun saat 22.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacağı açıklandı. Lukaku, yaptığı ilk açıklamada "Yüzde yüz hazırım" mesajı verdi.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdiğini açıkladı. Romelu Lukaku'nun, saat 22.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Romelu Lukaku Fenerbahçe'de! Geleceği saat belli oldu

FENERBAHÇE PAYLAŞTI

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "Yeni transferimiz Romelu Lukaku, bu akşam saat 22.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacaktır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Romelu Lukaku Fenerbahçe'de! Geleceği saat belli oldu

LUKAKU'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ: YÜZDE YÜZ HAZIRIM

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Lukaku'nun sarı-lacivertli taraftarlara gönderdiği videolu mesajı paylaştı.

Lukaku mesajında, "Merhaba sevgili Fenerbahçe taraftarı. Kulübünüze katılmak ve böylesi muhteşem bir tarihe sahip olan bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Açıkçacı harika bir takımımız var ve böylesine güçlü bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Her gün çok çalışarak antrenmanlarda ve sahada takıma mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Takımın maçlarını kazanması için sahada geçirdiğim her anın hakkını vermek istiyorum. Yönetim kurulumuza ve hocamıza öncelikle bana bir insan olarak duydukları güven ve inanç için ayrıca bir futbolcu olarak sahip olduğum yeteneklere inandıkları için teşekkür ederim. Yüzde yüz hazırım, sahaya çıkmaya hazırım. Benim için de biraz duygusal bir an, çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Biliyorsunuz burada küçük bir çocukken yaşadım. Babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiğim yer burasıydı. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel ve oldukça duygusal bir an olacak. Bunun Fenerbahçe için gerçekleşecek olmasından dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

LUKAKU'NUN KARİYERİ

Futbola Belçika'nın Anderlecht takımında başlayan Demokratik Kongo asıllı santrfor, kariyerinde Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli'de forma giydi. 33 yaşındaki santrfor, bu takımlarda 681 müsabakada 316 kez gol sevinci yaşadı.

Lukaku, bireysel kariyerinde ikişer kez İtalya ve Belçika şampiyonluğu, birer kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İtalya Kupası ve İngiltere Kupası ile 2 kez İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.

Belçika Milli Takımı'nda da 132 müsabakaya çıkan Lukaku, 93 kez ağları sarstı.

Golcü futbolcu için kariyeri boyunca toplamda 370 milyon avro bonservis bedeli ödendi.

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