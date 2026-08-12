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Yaşam

Şikayetleri 15 sürdü, 5 yaşındaki çocuğun boğazından çıktı! Uzmanlar uyardı, sakın içmeyin...

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Şikayetleri 15 sürdü, 5 yaşındaki çocuğun boğazından çıktı! Uzmanlar uyardı, sakın içmeyin...

Siirt’te yaklaşık 15 gündür ağız ve burun kanaması yaşayan 5 yaşındaki çocuğun başına gelenler hastaneye gidince ortaya çıktı. Aile büyük şaşkınlık yaşarken, çocuğun boğazında sülük olduğu tespit edildi. Doktor çocuğun daha önce dereden su içtiğini belirterek vatandaşları uyardı.

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Siirt'in Baykan ilçesinde boğazına sülük kaçan çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından dün götürüldüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Yasin Gökçınar ve Op. Dr. Aydın Turan'ın müdahalesiyle boğazından sülük çıkarılan 5 yaşındaki M.E'nin tedavisi tamamlandı.

Şikayetleri 15 sürdü, 5 yaşındaki çocuğun boğazından çıktı! Uzmanlar uyardı, sakın içmeyin...
Başlık ResmiŞikayetleri 15 sürdü, 5 yaşındaki çocuğun boğazından çıktı! Uzmanlar uyardı, sakın içmeyin...

Taburcu edilen kız çocuğunun sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Op. Dr. Gökçınar, hastanın yaklaşık 15 gündür ağız ve burundan gelen kanama şikayetiyle hastaneye getirildiğini, muayene için KBB birimine yönlendirildiğini söyledi.

DEREDEN SU İÇTİ, BOĞAZINDA SÜLÜK YAPIŞTI

Başarılı bir operasyonla çocuğun sağlığına kavuştuğunu ifade eden Gökçınar, "Çocuğun muayenesinde sağ bademciğinin arkasında sülük tespit ettik. Çocuğun daha önce dereden su içtiği bilgisine ulaşıldı. Hızlı müdahaleyle sülüğü çıkardık." dedi.

Şikayetleri 15 sürdü, 5 yaşındaki çocuğun boğazından çıktı! Uzmanlar uyardı, sakın içmeyin...
Başlık ResmiŞikayetleri 15 sürdü, 5 yaşındaki çocuğun boğazından çıktı! Uzmanlar uyardı, sakın içmeyin...

"KESİNLİKLE İÇMEYİN"

Gökçınar, hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kontrolsüz sulara çocuklarımızı kesinlikle sokmayalım, bu tarz yerlerden kesinlikle su içmeyelim." uyarısında bulundu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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