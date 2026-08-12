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Yaşam

Yalova'da F-16 uçağı düştü! İşte olay yerinden ilk görüntüler

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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki 18. Ana Jet Üssü yakınlarında bir uçak kaza kırıma uğradı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. TGRT Haber'e konuşan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta pilotun kazadan yaralı kurtulduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, "F-16 uçağımız eğitim uçuşunda kaza kırıma uğradı. Nedeni inceleme sonucu belirlenecek" açıklamasını yaptı.

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Edinilen ilk bilgilere göre, eğitim uçuşunu gerçekleştiren F-16 savaş uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle Yalova'da düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, arama kurtarma ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin uçağın düştüğü noktada çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü
Başlık ResmiYalova'da askeri eğitim uçağı düştü

TGRT Haber'e konuşan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta pilotun yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Hava Kuvvetlerimize ait bir F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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