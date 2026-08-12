İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dijital Çağda Kamu İletişimi başlıklı panelde açıklamalar yaptı. Sosyal medyanın artıları ve eksilerinden söz eden Çiftçi "Teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Devlet olarak, teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Konferans Salonu'nda "Dijital Çağda Kamu İletişimi" başlıklı panelde, İçişleri Bakanlığı ile İletişim Başkanlığının işbirliğinde hazırlanan "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Panelde açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Çiftçi, sözlerine panelin ve "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi"nin tanıtımının hayırlara vesile olmasını temenni ederek başladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

ÇİFTÇİ'DEN TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun hayata geçebilmesi için "iletişim" olgusunun önem taşıdığına dikkat çekti.

Türkiye'nin köklü bir devlet geçmişine sahip olduğunu ifaden eden Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın modern dönemde kamu iletişimi anlayışının dönüşümüne liderlik ettiğini, devlet ile millet arasına örülen vesayet duvarlarını yıkarak yönetimde direkt olarak iletişimin kapılarını açtığını belirtti.

Bakan Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan 32 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesini, temel hizmetlerin dahi yeterince karşılanamadığı zorlu şartlar altında devraldığında, bütün engellemelere rağmen büyük bir cesaret ve kararlılıkla yeni bir yönetim anlayışı ortaya koymuştur. Bu anlayışın temel unsurlarından biri de vatandaşın sesini doğrudan yönetime ulaştıran kamu iletişimi mekanizmalarının hayata geçirilmesi olmuştur.

Yalana geçit yok! Bakan Çiftçi'den sosyal medya mesajı

"VATANDAŞ İLE YÖNETİM ARASINDAKİ MESAFEYİ KALDIRMAYI ESAS ALDIK"

O dönemde ortaya konulan bu vizyon vatandaş ile yönetim arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmayı, milletimizin talep, beklenti ve sorunlarını herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan yönetime iletebilmesini esas alıyordu. Böylece kamu iletişimi yalnızca vatandaşın sesini dinleyen bir mekanizma olmaktan çıkarak millet iradesini yönetim süreçlerine taşıyan güçlü bir köprü haline gelmiştir. Bu vizyon daha sonra BİMER'le milletimizin tamamına hizmet eden, milletimizin talep, öneri ve şikayetlerini doğrudan çevreden merkeze taşıyan kamu iletişimi noktasında önemli bir kurumsal yapıya kavuşmuş, CİMER'le birlikte ise çok daha kapsamlı ve güçlü bir vatandaş-devlet iletişim modeline dönüşmüştür."

Dijitalleşmenin kamu iletişimine önemli fırsatlar kazandırdığını söyleyen Çiftçi, "Artık vatandaşımızla doğrudan ve hızlı iletişim kurabiliyoruz. Afet anında uyarı yapabiliyor, kriz dönemlerinde kamuoyunu bilgilendirebiliyor ve vatandaşlarımızın taleplerini anlık olarak takip edebiliyoruz. Bu olumlu gelişmelerle beraber dezenformasyon gibi sınamalarla da karşı karşıyayız. Deepfake videolar, sahte ses kayıtları, organize sosyal medya şebekeleri ve manipülatif içerikler hakikat ile yalan arasındaki sınırı giderek daha fazla zorlamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Çiftçi, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Afetlerde, terör hadiselerinde, asayiş olaylarında, düzensiz göç konusunda ve toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu dönemlerde yanlış bir bilginin oluşturabileceği elim hadiseleri hepimiz müşahede ettik. Tüm bu nedenlerle dezenformasyonla mücadeleyi yalnızca iletişimcilerin meselesi olarak görmüyoruz. Dezenformasyonla mücadele aynı zamanda, kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir.

Yalana geçit yok! Bakan Çiftçi'den sosyal medya mesajı

"HAKİKATİN SESİNİ HEP BİRLİKTE YÜKSELTECEĞİZ"

Devlet olarak, teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz. Güvenilir kamu iletişiminde doğru içerik üretmek kadar, o içeriği yayımladığımız dijital mecraların güvenliği de aynı derecede önemlidir. Kamu kurumlarımızın ve yöneticilerimizin sosyal medya hesaplarının korunması, iki aşamalı doğrulamanın kullanılması, yetkilendirme süreçlerinin doğru belirlenmesi ve siber tehditlere karşı kurumsal tedbirlerin alınması artık kamu iletişiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir."

"Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi" ile alakalı bilgi veren Çiftçi, "Bu rehberin de yardımıyla, mülki idare amirlerimizin dijital mecralardaki iletişimini daha güvenli, kurumsal bir standart içerisinde ve devlet ciddiyetine yakışır biçimde gerçekleştirmesini hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Bu rehberin, kamu iletişiminin daha şeffaf ve etkin yapılmasına, kriz anında kamu otoritesinin güvenilir ilk kaynak işlevine sahip olduğunu söyleyen Çiftçi, dezenformasyonla mücadelede koordinasyon sağlamaya ve güvenli iletişim hususunda bilinç geliştirmeye hizmet edeceğini ifade etti.

Bakan Çiftçi, panelin yapılmasında ve "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi"nin hazırlanmasında emeği olanlara teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Dezenformasyon yapan 41 sosyal medya hesabı kapatıldı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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