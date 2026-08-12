Kasımpaşa-Trabzonspor maçı için geri sayım sürerken karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarların gündeminde bilet satışları yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında İstanbul'da karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesi öncesinde bilet fiyatları ve satış takvimi açıklandı. Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın Kasımpaşa karşısında forma giyip giymeyeceği de merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşılaşacak. 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele öncesinde bordo-mavili taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler biletlerin ne zaman satışa çıkacağını ve bilet fiyatlarını araştırıyor.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşması için tribünlere göre farklı bilet fiyatları belirlendi. Kapalı Maraton tribünü için bilet bedeli 2 bin 600 TL, Açık Maraton tribünü için 2 bin 400 TL olarak duyuruldu. Trabzonspor taraftarlarının yer alacağı Misafir Tribünü için belirlenen bilet fiyatı ise 3 bin TL oldu.

Kapalı Maraton: 2.600 TL

Açık Maraton: 2.400 TL

Misafir Tribünü: 3.000 TL

Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında oynanacak. Trabzonspor yeni sezondaki ilk lig sınavında İstanbul deplasmanına çıkarken bordo-mavili ekip maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı?

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı biletleri için satış tarihi 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü olarak açıklandı. Kasımpaşa'nın duyurusuna göre biletler bugün saat 15.00 itibarıyla Biletinial üzerinden satışa sunuldu. Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, belirlenen kategoriler arasından bilet işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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