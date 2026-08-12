Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

335 bin TL’ye şarj derdi olmayan elektrikli otomobil!

Kaydet
Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Arcfox Beta T1
FotoğrafArcfox Beta T1

Elektrikli otomobil almak isteyenlerin karşısına çıkan yüksek fiyat ve uzun şarj süresine karşı Çin'den dikkat çeken bir çözüm geliyor. Arcfox, uygun fiyatlı Beta T1'in bataryası dakikalar içinde değiştirilebilen yeni versiyonunu hazırlıyor. Bataryanın satın alınmak yerine kiralanabilmesiyle aracın fiyatının yaklaşık 335 bin TL seviyesine kadar düşebileceği belirtiliyor.

335 bin TL’ye şarj derdi olmayan elektrikli otomobil!

ŞARJ ETMEK YERİNE BATARYA DEĞİŞECEK

Çinli otomobil üreticisi Arcfox, Beta T1 modelinde önemli bir yeniliğe hazırlanıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına (MIIT) yapılan başvuruyla ortaya çıkan yeni versiyonda CATL'nin Choco-SEB batarya değişim teknolojisi kullanılacak.

Sistem sayesinde sürücüler, bataryanın şarj olmasını beklemek yerine istasyona giderek boş bataryayı dolu bir bataryayla değiştirebilecek. İşlemin dakikalar içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

335 bin TL’ye şarj derdi olmayan elektrikli otomobil!

BATARYAYI SATIN ALMAK ZORUNLU OLMAYACAK

Yeni Beta T1'in dikkat çeken bir diğer özelliği ise bataryanın otomobilden ayrı sunulabilmesi olacak. Kullanıcılar aracı satın alırken batarya için yüksek bir bedeli peşin ödemek yerine bataryayı kiralayabilecek.

Böylece otomobilin ilk satın alma fiyatının önemli ölçüde aşağı çekilmesi mümkün olacak. Kullanıcı ise batarya için ayrıca düzenli kiralama ücreti ödeyecek.

335 bin TL’ye şarj derdi olmayan elektrikli otomobil!

FİYATI 335 BİN TL'YE KADAR DÜŞEBİLİR

Arcfox Beta T1'in mevcut versiyonu Çin'de geçici sübvansiyonla yaklaşık 9 bin 250 dolar, yani yaklaşık 430 bin TL başlangıç fiyatıyla satılıyor.

Batarya değişim teknolojisine sahip yeni versiyonun resmi satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak markanın diğer modellerinde uyguladığı batarya kiralama sistemi, Beta T1'in ne kadar ucuzlayabileceğine ilişkin önemli bir ipucu veriyor.

335 bin TL’ye şarj derdi olmayan elektrikli otomobil!

AYNI SİSTEM BETA S3'TE FİYATI DÜŞÜRDÜ

Arcfox'un Beta S3 modeli bataryasıyla birlikte 11 bin 820 dolardan satılırken, batarya kiralama seçeneğinin tercih edilmesi durumunda otomobilin fiyatı 8 bin 860 dolara (423 bin TL) kadar geriliyor.

Benzer fiyatlandırmanın Beta T1'de de uygulanması halinde otomobilin başlangıç fiyatının yaklaşık 7 bin dolara, güncel hesaplamayla yaklaşık 335 bin TL seviyesine kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

335 bin TL’ye şarj derdi olmayan elektrikli otomobil!

350 VE 450 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ VAR

Beta T1'in mevcut versiyonunda 350 ve 450 kilometrelik iki farklı menzil seçeneği bulunuyor. Arcfox daha önce model ailesine 550 kilometre menzil sunan üçüncü bir seçeneğin de ekleneceğini açıklamıştı.

Batarya değişimli yeni versiyonun teknik özelliklerinin ise büyük ölçüde mevcut Beta T1 ile aynı olması bekleniyor.

335 bin TL’ye şarj derdi olmayan elektrikli otomobil!

129 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

Yeni Beta T1'de 95 kW gücünde elektrik motoru bulunuyor. Bu değer yaklaşık 129 beygir güce karşılık geliyor. Otomobilin maksimum hızı ise 150 km/s olarak açıklanıyor.

Enerji depolama görevini CATL tarafından üretilen LFP batarya üstleniyor. Aracın boş ağırlığı yaklaşık 1.555 kilogram seviyesinde.

335 bin TL’ye şarj derdi olmayan elektrikli otomobil!

BEŞ KİŞİLİK KABİN SUNUYOR

Arcfox Beta T1; 4.375 mm uzunluğa, 1.860 mm genişliğe ve 1.572 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin aks mesafesi ise 2.770 mm.

Beş kişilik kabine sahip model, kompakt boyutlarına rağmen günlük ve şehir içi kullanım için geniş bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Editör : İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
Efsane Honda NSX yeniden doğdu! Pininfarina tasarımlı Tensei'nin iç mekanı ortaya çıktı
Efsane Honda NSX yeniden doğdu!
Kaydet
Feti Yıldız tartışmalara noktayı koydu: Selahattin Demirtaş yasa kapsamında
Feti Yıldız tartışmalara noktayı koydu: Selahattin Demirtaş yasa kapsamında
Kaydet
ÖZEL | Avusturyalı gazeteciler, Sturm Graz-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Bu kalite Lyon'u da eler
Avusturyalı gazetecilerden F.Bahçe yorumu: Lyon'u da eler
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.