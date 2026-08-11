Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi üçüncü turu ilk maçında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, rövanştan turla ayrılması durumda play-off'ta Kauno Zalgiris eşleşecek.
Siyah beyazlıların, Çekya ekibi Hradec Kralove'yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki netleşti.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e elenen Litvanya ekibi Kauno Zalgiris, turu geçmesi durumunda siyah beyazlı temsilcimizin rakibi olacak.
Beşiktaş, ilk maçı 20 Ağustos'ta evinde, rövanşı ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
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