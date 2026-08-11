Kızılcık Şerbeti'nden kimler ayrılıyor? Yeni sezonda kadroda olmayan oyuncular

Kızılcık Şerbeti yeni sezon öncesinde peş peşe gelen ayrılık haberleriyle gündemde. Beşinci sezon hazırlıkları devam ederken dizinin kadrosunda yaşanacak değişiklikler ve hikayeye veda edecek karakterler merak konusu oldu. Son gelişmelerin ardından "Kızılcık Şerbeti'nden kimler ayrılıyor?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, beşinci sezon öncesinde oyuncu kadrosundaki değişikliklerle dikkat çekiyor. Gold Film imzalı dizide gündeme gelen ayrılıkların kimlerin yeni sezonda olmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN KİMLER AYRILIYOR?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosuna ilişkin son bilgilere göre Feyza Civelek, Ceren Karakoç, Neslihan Yeldan ve Barlas Kartal diziden ayrılan isimler arasında yer alıyor. Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in vedasının ardından kadrodaki değişikliklere yeni isimler eklendi. Son olarak dizinin ilk sezonundan bu yana Nursema Ünal karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un da yeni sezonda yer almayacağı öğrenildi.

Nursema'nın vedasının yanı sıra Nilay'ın annesini canlandıran Neslihan Yeldan ile Fethi karakterine hayat veren Barlas Kartal da diziden ayrılıyor. Böylece yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosunda dikkat çeken bir değişim yaşanacak. Ayrılan karakterlerin hikayelerinin nasıl tamamlanacağına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

Kızılcık Şerbetinden kimler ayrılıyor? Yeni sezonda kadroda olmayan oyuncular

YENİ SEZONDA OLMAYAN İSİMLER

Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda Ceren Karakoç, Feyza Civelek, Neslihan Yeldan ve Barlas Kartal'ın yer almayacağı bildirildi. Özellikle dizinin ilk bölümünden bu yana Nursema karakteriyle kadroda bulunan Ceren Karakoç'un ayrılığı dikkat çekti. Öte yandan Aliye Uzunatağan sezon sonunda diziye veda etmişti. Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren dizinin ay sonunda sete çıkmasının planlanıyor.

Kızılcık Şerbetinden kimler ayrılıyor? Yeni sezonda kadroda olmayan oyuncular

CEREN KARAKOÇ'TAN NURSEMA ÜNAL'A VEDA

Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziye şu sözlerle veda etti:

Nursema’yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim… Dört sezon boyunca Kızılcık Şerbeti’nin bir parçası olmak, Nursema’ya hayat vermek ve sizlerle onun hikâyesini paylaşmak benim için çok özel bir yolculuktu. Bazen hayat, planladığımız vedaları değil, bizim için seçilmiş vedaları getiriyor. Ama geriye dönüp baktığımda; güzel anılar, birlikte büyüttüğümüz bir karakter ve bana her zaman hissettirdiğiniz o kocaman sevgi kalıyor. Nursema’yı sevip sahiplenen, onunla kızan, gülen, üzülen, onu eleştiren ve her haliyle benimle birlikte yaşayan herkese çok teşekkür ederim. Bana kattıkların için teşekkürler Nursema. Seni ve bu hikâyenin güzel taraflarını hep kalbimde taşıyacağım. Şimdilik hoşça kalın… Yeni hikayelerde buluşmak dileğiyle Gold Yapım, Faruk Turgut’a ve Show TV'ye teşekkür ediyorum.

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