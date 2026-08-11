'Çerçeve yasa'da bölünen Yeni Parti'den Özgür Özel için ortak açıklama

Terörsüz Türkiye sürecindeki 'çerçeve yasa' oylamasında Yeni Parti grubundan farklı yönde oylar çıktı. Durum 'parti şimdiden bölündü mü' yorumlarına neden olurken, milletvekillerinden Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklaması geldi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 'çerçeve yasa' oylamasında Yeni Parti grubundan farklı yönde oylar kullanıldı. Oylamada 54 milletvekili "hayır", 35 milletvekili ise "evet" oyu verdi.

Oylamanın ardından Yeni Parti milletvekilleri adına Genel Başkan Özgür Özel'e destek mesajı yayımlandı.

"86 MİLYON YURTTAŞIMIZIN SESİNİ DUYDUK"

Yeni Parti Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Parti, zorlu bir dönemde Türkiye'nin umudu olarak doğmuş, milletimizin iradesiyle de büyümektedir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, yaşadığı tüm zorluklara rağmen geri adım atmamış, eski siyasal alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayışı ortaya koyarak mücadelesini sürdürmüştür.

Bu anlayış, lider sultasının değil, ortak aklın, tetikçiliğin değil çoğulculuğun, dayatmanın değil istişarenin önemini, TBMM'de yapılan oylamada kendisini gösterdi. 86 milyon yurttaşımızın sesini duyduk.

"BAŞKANIMIZ ÖZEL'İN ARKASINDAYIZ"

Yeni Parti milletvekili grubu olarak, eksiksiz birlikteliğimizi ortaya koyuyor, bu metinle bir kez daha ifade ediyoruz ki, sımsıkı ve kol kola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız. Milletimize karşı sorumlulukla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde yürümekten, onunla aynı mücadeleyi veriyor olmaktan büyük bir onur duyuyoruz."

"YENİ NESİL SİYASET..."

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise Yeni Partili milletvekillerinin ortak açıklamasını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Atik, "Yeni nesil siyaset böyle olsa gerek. Dediğini yapma ertesi gün açıklama yap!!" ifadelerini kullandı.

Atik paylaşımının devamında ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Genel Başkanı dinlemediler şimdi destek açıklaması yapıyorlar. Önce liderliği tartışmaya açtılar şimdi ‘Onun gibi üstün lider görmedik’ demişler.. Yeni nesil siyaset…"

"KENDİNE PARTNER ARIYOR"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Gazeteci-Yazar Şamil Tayyar da Yeni Parti'deki son duruma dair açıklamalarda bulundu.

"Her şeye rağmen Kürt seçmenle bağlarını koparmak istemiyorlar" diyen Tayyar, "Oraya da bir selam veriyorlar. Yeni Parti kendine partner arıyor açıkçası. Bu, onun için geliştirdikleri bir siyaset. Ha bu bir karşılık bulur bulmaz ayrı bir şey" ifadelerini kullandı.

"Ben kişisel olarak duruşlu, duruşu olan, tavırlı partileri önemserim" diyen Tayyar, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Mesela İYİ Parti çıktı diyor ki 'arkadaş ben bunun mahsurlu olduğunu düşünüyorum, bu doğru değildir' dedi, bir tavır koydu. İşte Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti hepsi bir tavır koydu. Bu kadar kritik bir meselede siyasi hesaplarla hareket edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer bu hamle, bu yasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu aziz milletin 40 yıl aşkın süredir devam eden terör meselesini çözecekse, akan kanı durduracaksa ve hırpalanan, yıpratılan kardeşlik duygularımızı yeniden pekiştirecek ve güçlendirecekse ben burada bir siyasi hesap yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Gerekiyorsa bir bedel ödemeyi göze almak gerektiği kanaatindeyim."

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