AK Parti, dijital konaklama ve seyahat platformlarının Türkiye’deki faaliyetlerine yeni kurallar öngören kanun teklifini dün Meclis Başkanlığına sundu. Teklifle, yabancı platformların Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alma şartı getirilirken, platformların hizmet sağlayıcılardan alabileceği aracılık komisyonuna da sınır getiriliyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Google, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarına getirilen Türkiye’de temsilcilik açma şartı, Booking.com, Airbnb ve Trip.com gibi dijital konaklama hizmeti sunan platformlar için de uygulanacak.

Dünyadaki en büyük çevrim içi seyahat ve konaklama platformu olan Booking.com’un 2017 yılından itibaren Türkiye’deki otellere rezervasyon yapması yasaklanmıştı. Bu yasak, vergi vermediği ve temsilciliği bulunmadığı için haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle getirilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı yeni düzenleme ile Booking.com’a erişim engeli de kalkacak.

Dijital turizm platformlarına yeni kurallar geliyor! AK Parti, kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

Teklifte yer alan düzenlemeler şöyle:

5 MİLYON LİRA İZİN BEDELİ

Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye’de faaliyet göstermek için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi almak zorunda olacak. İzin belgesinin bedeli 5 milyon lira olacak. Belge iki yıl geçerli olacak ve başka bir platforma devredilemeyecek. Tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanı bu bedeli iki katına kadar artırabilecek veya yarısına kadar indirebilecek.

Platformların konaklama işletmelerinden alacağı komisyona da sınır getiriliyor. Buna göre platformların aracılık hizmeti karşılığında alacağı komisyon, KDV hariç satış tutarının yüzde 17’sini geçemeyecek.

TURİZM PAYI ÖDEYECEKLER

Yabancı platformlar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına (TGA) turizm payı ödeyecek şirketler arasına alınacak. Bu pay, şirketlerin dijital hizmet vergisine tabi kazançları üzerinden hesaplanacak.

Dijital turizm platformlarına yeni kurallar geliyor! AK Parti, kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

HER FAALİYETİ YAPAMAYACAKLAR

Platformların Türkiye’de yapabileceği işler de sınırlandırılacak. Buna göre platformlar; turizm belgeli konaklama tesisleri, izin belgeli turizm amaçlı konutlar ve uçak bileti satışı alanlarında doğrudan faaliyet gösterebilecek. Bunların dışındaki seyahat acenteliği faaliyetleri, belgelendirilmiş seyahat acenteleri aracılığıyla yürütülecek. Araç kiralama hizmetleri ise Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş işletmeler üzerinden gerçekleştirilebilecek. Araç kiralama yetkisi olmayanlara 200 bin lira para cezası uygulanacak. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve mahkemeleri yetkili olacak.

Dijital turizm platformlarına yeni kurallar geliyor! AK Parti, kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

3 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

TÜRSAB, yılın başında Türkiye’de şirket kurmadan ve vergi mükellefi olmadan faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 10 yabancı seyahat platformu hakkında hukuki süreç başlattı. Yurt dışı merkezli dijital seyahat platformlarının Türkiye pazarından yılda 3 milyar doları aşan gelir elde ettiği belirtilirken, sektör temsilcileri bu durumun yerli seyahat acenteleri açısından haksız rekabet oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Dijital turizm platformlarına yeni kurallar geliyor! AK Parti, kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

KAYIT DIŞINA GEÇİT YOK

İnternet sitelerinde yer alan otel ve günlük kiralık evlerin belge numaraları platformlar tarafından kontrol edilecek. Belgesi olmayan tesisler listelenemeyecek. Kurallara uymayan, izin belgesi almadan faaliyet gösteren, turizm payını ödemeyen veya kamu güvenliğine aykırı hareket eden platformların izin belgeleri iptal edilecek ve platformlara erişim engeli getirilebilecek. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından mevcut platformlara uyum sağlamaları için 3 ay süre tanınacak.

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