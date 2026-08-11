NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Sevdam Karadeniz dizisinden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaştığı yapım, Karadeniz'in iki köklü ailesi arasında geçmişten gelen hesaplaşmayı ve bu çatışmanın ortasında kalan iki gencin hikayesini ekrana taşıyacak. İlk tanıtımın ardından dizinin yayın tarihi, çekim yerleri ve oyuncu kadrosu merak edildi.

NOW'ın yeni sezon projeleri arasında yer alan Sevdam Karadeniz için geri sayım başladı. Mia Yapım imzası taşıyan dizinin yayınlanan ilk tanıtımında başrollerdeki Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin canlandırdığı Zeyşan ile Kuzey karakterlerine dair ilk görüntüler yer aldı. Karadeniz'in doğal atmosferinin de öne çıktığı tanıtımın ardından dizinin yayın tarihi, çekim yerleri, konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar merak edilmeye başlandı.

SEVDAM KARADENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevdam Karadeniz, NOW'ın 2026-2027 yeni sezonunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziden ilk tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte ekran macerası için geri sayım başlarken NOW tarafından Sevdam Karadeniz'in ilk bölümünün yayınlanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.

Sevdam Karadeniz ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor? İlk tanıtım fragmanı gündem oldu

SEVDAM KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdam Karadeniz dizisinin çekimleri Trabzon'da gerçekleştiriliyor. Karadeniz'in doğal güzelliklerini hikayenin önemli unsurlarından biri haline getiren yapımın ilk tanıtımında da bölgenin doğası ve manzaraları dikkat çekti.

Trabzon'da devam eden çekimlerde hikayenin merkezindeki Alazlı ve Yeniceli ailelerinin yaşadığı olaylar ekrana taşınacak. Aileler arasındaki yıllara dayanan düşmanlık, sırlar, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve Kuzey ile Zeyşan'ın ilişkisi Karadeniz atmosferi içerisinde anlatılacak.

Sevdam Karadeniz ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor? İlk tanıtım fragmanı gündem oldu

SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI

Sevdam Karadeniz'in başrollerini Meltem Akçöl ve Erdem Adilce paylaşıyor. Meltem Akçöl dizide Zeyşan karakterine, Erdem Adilce ise Kuzey karakterine hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Ayşegül Günay, Şerif Erol ve Deniz Hamzaoğlu gibi isimler bulunuyor. Ayşegül Günay, Hafize Alazlı karakterini canlandırırken Şerif Erol ise Durali Yeniceli rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

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