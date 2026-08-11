Yeni sezon öncesi Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundaki değişiklikler bir kez daha gündeme gelmişti. Özellikle sezon finalinde trafik kazası geçiren Nursema karakterinin akıbeti merak ediliyor. Ceren Karakoç'un hayat verdiği Nursema'nın geleceği belli oldu. Peki, Nursema (Ceren Karakoç) Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde yeni sezonu öncesinde yaprak dökümü yaşanıyor. Dizinin beşinci sezonunda kadroda ana isimlerden bazıları yer almayacak. Son olarak Nilay’a hayat veren Feyza Civelek’in vedasının ardından flaş ayrılıklar yaşanacak. Kulislerden sızan bilgilere göre Show TV’nin Gold Film imzalı dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Nursema Ünal’a hayat veren Ceren Karakoç yeni sezonda ekipte olmayacak.

NESLİHAN YELDAN VE BARLAS KARTAL AYRILIYOR

Böylece dizinin ekibinde ilk sezondan sadece Evrim Alasya (Kıvılcım) ve Barış Kılıç (Ömer) kalmış olacak. Ayrıca Nilay karakterinin hikâyeye vedasının ardından annesini canlandıran Neslihan Yeldan ve Fethi karakterini canlandıran Barlas Kartal da fenomen diziye veda etti. Ay sonunda sete çıkacak olan dizinin 18 Eylül Cuma günü sezonu açması planlıyor.

CEREN KARAKOÇ KİMDİR?

1984 yılında Ankara'da doğdu Çanakkale'de büyüdü.Oyunculuk öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümünde aldı.

Ankara'da çekilen Beni Affet dizisinde 2011'den itibaren sekiz sezon Kader karakterini canlandırdı.2013 yılında oyuncu Osman Karakoç ile evlendi.2015'te Aysa Prodüksiyon yapımı Terapi Ötesi adlı oyunda rol aldı. Dizi oyunculuğuna, Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde rol alarak devam etti.

2019 yılında İstanbul'a taşındı. 2022'den itibaren, Show TV'de yayımlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandırdı.



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