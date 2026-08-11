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Ekonomi

4 büyüklerin finansal sonuçları belli oldu! Sadece 1 kulüp kâr etti

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4 büyüklerin finansal sonuçları belli oldu! Sadece 1 kulüp kâr etti
Fotoğraf Başlığı 4 büyüklerin finansal sonuçları belli oldu! Sadece 1 kulüp kâr etti

Türkiye’nin dört büyük spor kulübü yıllık finansal sonuçlarını KAP’a bildirdi. Milyarlarca liralık zararların dikkat çektiği bilançolarda yalnızca bir kulüp kâr açıkladı.

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Türkiye’nin 4 önemli büyük spor kulübü finansal sonuçlarını açıkladı. Tek 1 kulüp dışında diğer 3 kulüp de zarar etti. Kâr eden kulüp hangisi oldu? İşte detaylar...

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Dört büyükler olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, birbirleri arasındaki spor rekabetinin dışında bir şirket olarak da mücadele ediyor. Bu kulüpler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yıllık finansal sonuçlarını açıkladı. En yüksek zarar 4 milyar 180 milyon lira olurken, 871 milyon lira kâr eden kulüp de oldu.

4 büyüklerin finansal sonuçları belli oldu! Sadece 1 kulüp kâr etti
Başlık Resmi4 büyüklerin finansal sonuçları belli oldu! Sadece 1 kulüp kâr etti

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ ZARARDA

Dört büyükler arasında en büyük zararı Fenerbahçe açıkladı. Fenerbahçe'yi sırasıyla Trabzonspor ve Beşiktaş takip ederken, tek kâr açıklayan kulüp Galatasaray oldu.

Şirketlerin açıkladığı sonuçlar şöyle:

  • Fenerbahçe: 4 milyar 180 milyon lira zarar
  • Trabzonspor: 1 milyar 980 milyon lira zarar
  • Beşiktaş: 1 milyar 330 milyon lira zarar
  • Galatasaray: 871 milyon lira kâr
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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