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Ekonomi

Güneş tutulmasını izlemek isteyenler akın etti! Otel fiyatları yüzde 140 arttı

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Güneş tutulmasını izlemek isteyenler akın etti! Otel fiyatları yüzde 140 arttı
Fotoğraf Başlığı Güneş tutulmasını izlemek isteyenler akın etti! Otel fiyatları yüzde 140 arttı

Bu yüzyılın ilk tam güneş tutulması, İzlanda ve İspanya’da turizm hareketliliğini artırdı. Yoğun turist talebi nedeniyle bazı şehirlerde otel fiyatları yüzde 140’tan fazla yükselirken, İspanya’da tutulmanın turizm harcamalarına 342 milyon euro katkı sağlaması bekleniyor.

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Bu yüzyılın ilk tam güneş tutulması, otel ve konaklama fiyatlarında büyük bir artışa sebep oldu. İzlanda ve İspanya’da turizm hareketliliğini artırırken adeta bir turizm yağmuru gerçekleşti. İzlanda’nın başkenti Reykjavík’te tutulma gecesi otel fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 140’tan fazla artarak 1000 doların üzerine çıktı. İspanya’da ise A Coruña’da fiyatlar iki katından fazla yükselirken, Bilbao ve Santiago de Compostela’da artış sırasıyla yüzde 59 ve yüzde 31 oldu.

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YOĞUN TURİST TALEBİ MEVCUT

Tutulma nedeniyle İzlanda’ya dünyanın farklı ülkelerinden yoğun turist talebi gelirken, havayolu şirketleri ek seferler düzenledi. Kısa süreli kiralama fiyatları da İzlanda’da yıllık bazda yaklaşık yüzde 53,7 arttı. İspanya’da ise tutulmanın görüleceği güzergâhtaki konaklama fiyatları ortalama yüzde 15,8 yükseldi. İspanya hükümeti, tutulmanın turizm harcamalarına 342 milyon euro ek katkı sağlamasını bekliyor.

Güneş tutulmasını izlemek isteyenler akın etti! Otel fiyatları yüzde 140 arttı
Başlık ResmiGüneş tutulmasını izlemek isteyenler akın etti! Otel fiyatları yüzde 140 arttı

Turistler tutulmayı izlemek için yalnızca otel ve uçuşlara değil, gemi turlarına da yoğun ilgi gösterirken bazı turların biletleri tükendi. İzlanda’yı tercih eden turistler ise hava koşullarının tutulmayı etkileyebileceği endişesi taşıyor. Öte yandan tur operatörleri, ağustos ayında gerçekleşecek ve 2114 yılına kadar karadan görülebilecek en uzun tam tutulma olacak güneş tutulması için özellikle Mısır’ın Luksor kentinde rezervasyonların hızla arttığını belirtiyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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