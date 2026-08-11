Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle! Gündem Videoları Mudanya'da korku dolu anlar! Denizde yüzerken üzerlerine toprak kaydı Giriş: 11 Ağustos, 2026 - 12:56 | Güncelleme: 11 Ağustos, 2026 - 12:56 Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Kaydet Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Mudanya Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Yayın Tarihi | 11 Ağustos, 2026 - 12:56 Haberle İlgili Daha Fazlası Gündem Videoları Bizi Takip Edin YORUMLAR 0 yorum Daha Fazla Yorum Göster