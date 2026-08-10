Kenan Yıldız için 100 milyon avroya ret

Juventus'un, Kenan Yıldız için Premier Lig devi Arsenal'den gelebilecek 100 milyon avroya kadar teklifleri reddetme kararı aldığı ileri sürüldü.

Juventus formasıyla gösterdiği performansla birçok takımın radarına giren Kenan Yıldız için İtalyan ekibinin kararını verdiği belirtildi.

JUVENTUS SATMAYACAK

Corriere dello Sport'un haberine göre; milli futbolcuyu gelecek planlamasının önemli parçalarından biri olarak gören Juventus, özellikle Arsenal'den gelebilecek 100 milyon avroya kadar olan teklifleri reddetme kararı aldığı aldı. Torino ekibinin Kenan Yıldız konusundaki bu tutumuyla genç yıldızı kadroda tutmak istediği ifade edildi.

Kenan Yıldız (sağda)

48 GOLE ETKİ ETTİ

2023-2024 sezonundan bu yana Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Torino ekibiyle tüm kulvarlarda 131 resmi maçta 27 gol ve 21 asistlik performans sergiledi. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 47 maçta 11 gol ve 9 asist kaydetti. İtalyan ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon avro olarak gösteriliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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