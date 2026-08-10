ÖZEL | Lukaku'nun hocasından Fenerbahçe itirafı: "Beni oldukça şaşırttı"

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken ve şampiyonluk hedefine odaklanan Fenerbahçe, Napoli’nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku’yu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Napoli ile bonservis pazarlığı konusunda son aşamaya geldi. Transferin ilerleyen saatlerde resmiyet kazanması beklenirken, golcü futbolcuyu Anderlecht döneminde A takıma kazandıran teknik direktör Ariel Jacobs, Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. 72 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, öğrencisinin son dönemdeki performansından Fenerbahçe tercihine kadar birçok konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Santrfor pozisyonundaki Sidiki Chérif’in yanına şimdiye kadar Vedat Muriqi takviyesi yapan Fenerbahçe, o bölgeyi daha da güçlendirmek için gündem oluşturacak bir isimle anlaşma noktasına geldi. Mücadeleci yapısı ve attığı gollerle son yıllara damga vuran Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Napoli’den gelecek cevaba odaklandı. 33 yaşındaki yıldızı keşfedip Anderlecht A Takımı’na kazandıran teknik direktör Ariel Jacobs, oyuncusunun teknik özellikleri ve kariyerinde açmaya hazırlandığı yeni sayfayla ilgili düşüncelerini anlattı.

ARİEL JACOBS: “16 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN GEREKLİ SEVİYEYE SAHİPTİ”

Romelu Lukaku’yu Anderlecht Teknik Direktörü olarak görev yaptığı dönem keşfettiğini söyleyen Ariel Jacobs, oyuncusunun kendisinde bıraktığı ilk izlenimleri paylaştı. Jacobs, “Onu RSC Anderlecht’in ikinci takımıyla oynarken gördüm. O günlerde hâlâ okula gittiği için onu A takım antrenmanlarına kısmen dahil ediyorduk. İyi bir performans sergiledi; bu nedenle 16 yaşına (A takımda oynamak için yasal yaş sınırı) geldiğinde, Standard de Liège deplasmanındaki çok önemli bir maçın (sıralamadaki 1. ve 2. takımlar arasındaki play-off karşılaşması) kadrosuna onu da dahil ettim. 1-0 geride olduğumuz için, maç oldukça çalkantılı geçmesine rağmen Lukaku’yu oyuna sokmaya karar verdim. Sonuç olarak maçı kaybettik ve o da gol atamadı. Ancak kendisine tanınan 20 dakikalık oyun süresi boyunca, 16 yaşında olmasına rağmen kesinlikle gerekli seviyeye sahip olduğunu gösteren bazı yeteneklerini sergiledi.” diye konuştu.

Ariel Jacobs - Romelu Lukaku

“LUKAKU, PATLAYICI ÖZELLİĞİYLE BİLİNEN ÇOK GÜÇLÜ BİR OYUNCU”

Belçikalı yıldızın teknik özellikleri başta olmak üzere potansiyeline de değinen 72 yaşındaki deneyimli futbol adamı, “Romelu Lukaku, patlayıcı özelliğiyle bilinen güçlü bir oyuncuydu. Teknik yetersizlikleri nedeniyle sık sık eleştirildi. Bununla birlikte, çok çalışması ve teknik olarak güçlü oyuncularla antrenman yapması sayesinde teknik becerilerini kademeli olarak geliştirdi. Ancak onun en önemli özelliği, futbolda vazgeçilmez olan gol atma yeteneğidir. Bunun yanı sıra inanılmaz bir zihniyete sahip: Her gün çalışmak ve kendini geliştirmek istiyor.” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE TERCİHİ BENİ OLDUKÇA ŞAŞIRTTI”

Fenerbahçe ile kişisel şartlarda anlaşma sağlayan ve kulübünden onay bekleyen 33 yaşındaki santrforun Süper Lig tercihiyle ilgili düşüncelerini aktaran Jacobs, “Fenerbahçe tercihi beni oldukça şaşırttı, zira olası iki varış noktası Orta Doğu'dan ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden (MLS) bir kulüp gibi görünüyordu. Hatta "ana kulübü" RSC Anderlecht'in bile potansiyel alıcılar arasında adı geçti. Geçen sezon yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından Napoli’deki mevcut durumu sürdürülemez hale geldi. Dolayısıyla bu yeni meydan okuma, hem Napoli hem de onun için belki de en iyi sonuç olacaktır; tabii ki her iki kulüp de mali bir anlaşmaya varırsa.” dedi.

Romelu Lukaku

“TÜRK LİGİ’NDEKİ REKABETİN KALİTESİ İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR SEYİR İZLİYOR”

Türk futbolundaki rekabetin kalitesine ve son dönemdeki yıldız transferlere vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, “Türkiye Süper Ligi’nde yaşanan rekabetin kalitesi inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Ancak şimdi görüyorum ki kulüpler –özellikle de üst düzey kulüpler– büyük isimleri ve yıldızları (örneğin Mohamed Salah, Trossard ve Fenerbahçe'nin diğer oyuncular için gösterdiği çabalar vb.) kadrolarına katmak adına çok büyük (maddi) teklifler sunuyorlar.” şeklinde konuştu.

“O, GOL ATMAKLA ÖZDEŞLEŞMİŞTİR. ETRAFINDA İYİ BİR DESTEK GRUBU OLMALI”

Olası transfer sonrası hücum bölgesinde Andreson Talisca, Mason Greenwood ve Vedat Muriqi gibi isimlerle oynaması beklenen Lukaku’nun Fenerbahçe’nin hücum hattına sağlamasını beklediği katkıyı değerlendiren Jacobs, şöyle devam etti: “Gerçek üst düzey oyuncular, her zaman birbirlerini bulurlar. Lukaku, etrafında iyi bir destek grubu olursa motivasyonu ve performansı artacaktır. Daha önce de yazdığım gibi Lukaku, her zaman gol atmakla özdeşleşmiştir ve öyle de kalacaktır. Sakatlığı nedeniyle son Dünya Kupası'nda çok az sayıda forma şansı buldu. Ancak sahaya çıktığı hemen hemen her maçta gol attı ya da asist yaptı. Kısacası, maçlarda belirleyici bir rol oynadı.”

Romelu Lukaku

“LUKAKU, TARAFTAR BASKISINI EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETECEKTİR”

Teknik direktör Ariel Jacobs, yıldız futbolcunun forma giydiği farklı liglerdeki taraftar baskısına karşı verdiği mücadeleyi şu sözlerle dile getirdi: “Golcü bir oyuncu, her zaman taraftarları heyecanlandırır ve coşturur. Taraftarlar; golleri sever, gollerin hayalini kurar ve takımları gol attığında da çılgına dönerler. Romelu Lukaku, bu konuda hem olumlu hem de olumsuz birçok deneyim yaşadı. Bu yüzden baskıyı kesinlikle en iyi şekilde yönetecektir. Sık sık eleştirildi ancak her seferinde daha da çok çalışarak baskının üstesinden geldi.”

Ariel Jacobs

“REKABET DAHA ÇETİN OLACAK AMA LUKAKU EN AZ 20 GOL ATAR”

Süper Lig’de Belçikalı golcüyü bekleyen mücadeleye değinen ve gol sayısıyla ilgili tahminde bulunan 73 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak şöyle konuştu: “Tahminimce diğer üst düzey Türk takımları da ek olarak iyi oyuncular transfer edeceklerdir. Dolayısıyla rekabet her halükârda daha çetin olacak. Ancak Fenerbahçe, mevcut kadrosuyla şampiyonluk için mücadele etmeli. Lukaku, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle neredeyse hiç forma giyemediği için bence en az 20 gol atar diye düşünüyorum.”

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