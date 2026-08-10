ÖZEL | Belçika’dan Fenerbahçe'ye 'Lukaku' raporu: Hâlâ dünyanın en iyilerinden

Kadrosuna Mason Greenwood, Vedat Muriqi ve Nathan Aké gibi yıldız futbolcuları takviye ederek transfer döneminin dikkat çeken takımlarından biri olan Fenerbahçe, Napoli’nin golcüsü Romelu Lukaku’yu bitirme noktasına geldi. Belçikalı yıldızın İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunurken, sarı-lacivertliler bonservis konusunda görüşmelerde önemli bir mesafe katetti. Belçikalı futbol muhabirleri, dünyaca ünlü tecrübeli isimle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Meslektaşlarımız, Lukaku’nun son dönemlerdeki performansı ve teknik özellikleriyle ilgili değerlendirmelerini aktardı.

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala hücum hattındaki eksikleri tamamlamak isteyen Fenerbahçe, flaş bir isme yöneldi. Sarı-lacivertliler, kariyerinde Inter, Manchester United, Chelsea ve Roma gibi takımlar da bulunan ve son olarak Napoli forması giyen Belçikalı golcü Lukaku transferinde sona yaklaştı. Sözleşme konusundaki görüşmelerde ilerleme kaydedilirken, geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle yalnızca 7 resmî maçta sahaya çıkan yıldız ismin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Belçikalı gazeteciler, 33 yaşındaki forvet ile ilgili Türkiye Gazetesi’ne taraftarı heyecanlandıran mesajlar verdi.

ÖZEL | Belçika’dan Fenerbahçeye Lukaku raporu: Hâlâ dünyanın en iyilerinden

VINCENT MİLLER (SUDİNFO-LE SOİR): HÂLÂ GOL ATMA İÇGÜDÜSÜNE SAHİP

Sudinfo ve Le Soir muhabiri Vincent Miller, Romelu Lukaku’nun gol konusunda hala önemli yetilere sahip olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Napoli'den ayrılmasının onun için iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü orada birçok sorun yaşıyor gibiydi. Fenerbahçe, 33 yaşında bir oyuncu için hala rekabetçi bir kulüp. Bence eskisi kadar formda değil ama hâlâ gol atma içgüdüsüne sahip. Bunu son Dünya Kupası'nda da kanıtladı. Lukaku, bence Mason Greenwood ve Vedat Muriqi gibi oyuncularla iyi bir uyum yakalayabilir. Eskisine göre biraz daha yavaş olduğu ve bu nedenle savunmanın arkasına yaptığı koşular azaldığı için kanatlardan gelen ortaları almayı ve atakları bitirmeyi seviyor. Eğer formdaysa, en az 15 gol atabileceğini düşünüyorum. Ancak asıl soru, geçen sezon Napoli'de neredeyse hiç oynamadığı için gerçekten tam formuna kavuşup kavuşamayacağı. Dünya Kupası'nda da çoğunlukla yedek oyuncu olarak görev aldı. En önemli şey onun fiziksel durumu. Eğer formdaysa, çok gol atacaktır.”

ÖZEL | Belçika’dan Fenerbahçeye Lukaku raporu: Hâlâ dünyanın en iyilerinden

MANUEL JOUS (RTBF SPORT): SAKATLIK YAŞAMAZSA HARİKA BİR TRANSFER OLACAK

RTBF Sport muhabiri Manuel Jous ise, Belçikalı golcünün Türkiye tercihinden dolayı şaşkınlık yaşadığını söyledi. Lukaku’nun hâlâ dünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğunun altını çizen Jous, şöyle konuştu: “Geçen sezon boyunca neredeyse hiç oynamamasına rağmen Lukaku, hâlâ en iyi formunda; bunda şüphe yok. Bunu son Dünya Kupası'nda gördük. Eğer sakatlık problemi yaşamazsa, harika bir transfer olacak. Türkiye'yi seçmesine şaşırdım ama neden olmasın? Gelirse sadece 9 numara olarak oynayacak. O, hâlâ dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Gol sayısı mı? Söylemek imkânsız. Bu, onun sağlık durumuna ve muhtemel sakatlıklarını bağlı olacaktır. Eğer tüm sezon boyunca sakatlık yaşamazsa, 15 ile 20 arasında gol atabilir. Bir diğer transfer Mason Greenwood, Marsilya'da inanılmaz bir sezon geçirdi. O; hızı ve teknik becerileri iyi olan, inanılmaz derecede gücü bulunan ve her seferinde birkaç savunmacıyı peşinden sürükleyen Romelu ile uyum sağlayabilir."

ÖZEL | Belçika’dan Fenerbahçeye Lukaku raporu: Hâlâ dünyanın en iyilerinden

SİMON HAMOİR: (LA DERNİERE HEURE): MÜKEMMEL BİR SEVİYEDE OYNAYABİLDİĞİNİ KANITLADI

Transferle ilgili son dönemde ortaya birçok iddia atıldığını belirten La Derniere Heure muhabiri Simon Hamoir ise, “Bir sürü söylenti çıktı ama bence Lukaku gerçekten bir Avrupa liginde kalmak istiyor. Bu yüzden örneğin Atlanta United'dan gelen teklifi değerlendirmedi. Onun arzusu, yüksek seviyede oynamaya devam etmek ve önemli bir rol üstlenmektir. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle onun için çok zor geçti ancak Dünya Kupası'nda hâlâ kolayca gol atabildiğini ve mükemmel bir seviyede oynayabildiğini kanıtladı.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL | Belçika’dan Fenerbahçeye Lukaku raporu: Hâlâ dünyanın en iyilerinden

“ŞU ANDA ÇOK İYİ DURUMDA, RAHATLIKLA 15 GOL ATAR ATABİLİR”

Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe’nin hücum hattında yaşanabilecek değişikliği değerlendiren Hamoir, “Lukaku’nun kendini en rahat hissettiği pozisyon santrfor. Eğer gelmeyi kabul ettiyse, muhtemelen kendisine önemli bir rol sözü verildiği içindir. Napoli, artık ona bu rolü sunamıyordu. Romelu'nun öncelikle fiziksel olarak formda hissetmesi, ardından özgüvenini geliştirmesi gerekecek. Ancak, gerek santrfor olarak oynayarak gerekse altıpas çizgisinin önünde gelen ortaları değerlendirerek gol katkısı sağlayabileceği açık; en çok bundan zevk alıyor. Ayrıca, hava topu mücadelelerinde çok güçlü olmasının yanı sıra, gerektiğinde topu kontrol altında tutma yeteneğine de sahip. Savunmaya katkı sağlayabilir. Aynı zamanda engin bir deneyime de sahip.” diye konuştu. Golcü yıldızın takım içindeki uyumuna da vurgu yapan Belçikalı gazeteci, şöyle devam etti: “Hem sahada hem de soyunma odasında gerçek bir lider. Takım arkadaşlarını motive edebilir ve onlara rehber olabilir. Gol sayısına gelince, bunu söylemek çok zor çünkü tamamen fiziksel durumuna bağlı. Şu anda çok iyi durumda, ancak bir oyuncu elbette her zaman sakatlanabilir ve birçok maçı kaçırabilir. Ama her şey yolunda giderse ve umduğu gibi oynarsa, rahatlıkla 15 civarında gol atabilir.” diye konuştu.

ÖZEL | Belçika’dan Fenerbahçeye Lukaku raporu: Hâlâ dünyanın en iyilerinden

“TARAFTARI COŞTURMAYI SEVİYOR”

33 yaşındaki süper starın taraftarlarla olan iletişimine vurgu yapan Belçikalı gazeteci, son olarak şöyle konuştu:

“Bence Romelu'nun desteklendiğini hissetmesi gerekiyor ve ancak o zaman en iyi performansını sergiliyor. Çatışmaları hiç sevmez ve ayrıca İtalyan basınındaki asılsız söylentilerden çok acı çekti; özellikle de Inter Milan’da oynadığı dönemde ve Juventus’la adı anıldığında. Dolayısıyla sadece taraftarlara değil, medyaya da ihtiyacı olacak. Ama Dünya Kupası'ndaki performansını sürdürürse herkes onu sevecek. Çünkü o, harika bir atmosfer oluşturmayı ve taraftarları coşturmayı seviyor.”

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