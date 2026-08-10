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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi

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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi
Fotoğraf Başlığı Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Yaz tatilinin devam ettiği bugünlerde öğrenciler ve veliler yeni eğitim döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Okulların açılmasına kaç gün kaldı sorusu gündeme getirilirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullarda ders zili Eylül ayında çalacak.

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Okul öncesi eğitime ve ilkokul 1. sınıfa ilk kez başlayacak öğrenciler için normal ders başlangıcından önce 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum programı uygulanacak. Küçük yaş grubundaki öğrencilerin okul ortamını tanımaları ve yeni eğitim düzenine daha kolay alışmaları sağlanacak. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi
Başlık ResmiOkulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Okulların açılmasına 35 gün kaldı. Öğrenciler 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak.

Yaz tatilinin ardından başlayacak yeni eğitim döneminde öğrencileri yoğun bir okul takvimi bekliyor. 14 Eylül'de başlayacak birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi
Başlık ResmiOkulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi

2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili kasım ayında yapılacak. Öğrenciler 16 Kasım 2026 Pazartesi günü ara tatile çıkacak. Ara tatil 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi
Başlık ResmiOkulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.

İki haftalık sömestr tatilinin ardından ikinci dönem başlayacak.

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi
Başlık ResmiOkulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatilinin tamamlanmasının ardından öğrenciler 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi
Başlık ResmiOkulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 12 Mart 2027 Cuma gününe kadar ara tatil yapacak.

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi
Başlık ResmiOkulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ikinci dönemin tamamlanmasının ardından yaz tatiline çıkacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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