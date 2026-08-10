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ASKİ su kesintisi programı! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

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ASKİ su kesintisi programı! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Fotoğraf Başlığı ASKİ su kesintisi programı! Ankarada sular ne zaman gelecek?

Ankara'da 10 Ağustos Pazartesi günü yaşanan su kesintileri nedeniyle ASKİ'nin güncel arıza duyuruları takip ediliyor. Polatlı, Çankaya, Pala ve Keçiören ilçelerine su verilemiyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını merak ediyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

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Ankara’da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü yaşanan su kesintileri, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), şebeke ve içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle bazı ilçelerde geçici su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Polatlı, Çankaya, Bala ve Keçiören’de farklı mahalleleri etkileyen kesintilerin sona ereceği tarih ve saat araştırılıyor.

ASKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

ASKİ su kesintisi programı! Ankarada sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiASKİ su kesintisi programı! Ankarada sular ne zaman gelecek?
ASKİ su kesintisi programı! Ankarada sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiASKİ su kesintisi programı! Ankarada sular ne zaman gelecek?
Editör : ÖZGE YİĞİT
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