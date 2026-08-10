Peru Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşına katılan çok sayıda vatandaşının ölü ve kayıp olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, Peru'nun Rusya Büyükelçiliği konsolosluk bölümünün zor durumda olan iki genç Perulu'nun geri dönüş işlemlerini yürüttüğünü ve geçtiğimiz ayın sonunda 2 vatandaşın daha ülkesine döndüğünü aktardı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Peru vatandaşları hayatını kaybetti. Peru Dışişleri Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, savaşa katılan 11 Peru vatandaşının öldüğünü ve 114 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Bakanlık yaptığı açıklamada, 31 Perulunun Rusya'dan tahliye edildiğini ve 459 kişinin resmi olarak savaşa katıldığının tespit edildiğini belirtti.

11 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık, "Resmi verilere göre, savaşa 459 Peru vatandaşının katıldığı tespit edilmiştir; ne yazık ki, bunlardan 11'i hayatını kaybetmiş, 114'ü kayıp ve üçü Ukrayna ordusu tarafından esir alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlık ayrıca, Peru'nun Rusya Büyükelçiliği konsolosluk bölümünün zor durumda olan iki genç Perulu'nun geri dönüş işlemlerini yürüttüğünü belirtti. Açıklamada, konsolosluk işlemleri tamamlandıktan sonra Temmuz ayı sonunda iki Perulu vatandaşın daha ülkeye döndüğü eklendi.

Peru duyurdu: Rusya-Ukrayna savaşında çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti

'İNSAN TİCARETİ ŞEBEKELERİNİN KURBANI OLMAYIN' UYARISI

Bakanlık, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili sahte iş tekliflerine cevap vermemeleri konusunda Peruluları uyardı ve insan kaçakçılığı şebekelerinin kurbanı olma riskine dikkat çekti. Ayrıca vatandaşlara, yabancı bir ülkenin silahlı kuvvetlerinde görev yapmak için resmi hükümet izninin gerekli olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, bu tür operasyonlara karışan insan kaçakçılarının Kamu Savcılığına ve Ulusal Polise bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Bakanlık, mağdurların ve yakınlarının Ukrayna bölgesiyle ilgili konsolosluk işlerini yürüten Moskova ve Varşova'daki Peru konsolosluklarıyla da iletişime geçebileceklerini belirtti.

Peru duyurdu: Rusya-Ukrayna savaşında çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti

Peru ulusal medyasında yer alan haberlere göre, Rus ordusuna katılan Peruluların aileleri, özellikle yaralananlar olmak üzere akrabalarının Peru'ya geri getirilmesini ve yetkililerden nerede olduklarına dair bilgi verilmesini talep etmek üzere Lima'daki Rus Büyükelçiliği önünde toplandı.

"EN AZ 150 KİŞİ ÖLDÜ"

Ailelerin sözcüsü, en az 150 Perulunun öldürüldüğüne dair bilgi aldıklarını ancak bu rakamın henüz resmi olarak doğrulanmadığını vurguladı. Peru hükümeti, kayıp vatandaşlarını bulmak için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yardım istedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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