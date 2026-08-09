İstanbul Kartal’da yokuş aşağı hızla ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aracı hasar gören bir vatandaş ise kazadan önce iki otomobilin hızla ilerlediğini ve yarıştıklarının söylendiğini öne sürdü.

İstanbul Kartal’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Yokuş aşağı savrulan otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada aracı hasar gören bir vatandaş ise iki otomobilin hızla ilerlediğini ve yarıştıklarının söylendiğini öne sürdü.

İstanbul Kartal’da dehşet anları! Otomobil 3 araca çarpıp takla attı

PARK HALİNDEKİ 3 ARACA ÇARPTI

Kaza, dün sabah saat 06.00 sıralarında Kartal Adnan Kahveci Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 CDD 450 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, ardından yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

İstanbul Kartal’da dehşet anları! Otomobil 3 araca çarpıp takla attı

TAKLA ATAN OTOMOBİL YOKUŞ AŞAĞI SAVRULDU

Park halindeki araçlara çarpmasının ardından takla atan otomobil, yeniden tekerlekleri üzerine düştü. Yokuş aşağı savrulmaya devam eden araç, kaldırım ve refüj bölgesine çarparak 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar otomobilde bulunan kişilerin yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazaya karışan ve hasar gören araçlar ise yapılan çalışmaların ardından çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İstanbul Kartal’da dehşet anları! Otomobil 3 araca çarpıp takla attı

“İKİ ARAÇ HIZLIYDI, YARIŞTIKLARI SÖYLENİYOR”

Öte yandan, kazara aracı hasar gören bir vatandaş, iki otomobilin hızlı şekilde ilerlediğini ve yarıştıklarının söylendiğini iddia etti.

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin çevreden edindiği bilgileri de paylaşan vatandaş, kaza yapan otomobilin tekerleğinin kaldırıma çarpmasının ardından havalandığını belirtti. ve "Kaza yapan araç tekerleğini kaldırıma çarptı. Havalanıp önce birinci araca çarptı, o kaydı ikinciye vurdu, ikinci de üçüncüye çarptı.” ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde yaşandığı öne sürülen yarışa tepki gösteren vatandaş, “Sabahın erken saatlerinde nasıl oluyor da yarış yapıyor? Bu yarış yapanların psikolojik durumları nedir? Bütün mesele bu." diye tepki gösterdi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın şiddeti çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde otomobilin yüksek hızla cadde üzerinde ilerlediği, kontrolden çıktıktan sonra park halindeki araçlara çarptığı ve takla attığı görülüyor.

Kazaya ilişkin başka bir görüntünün de araç kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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