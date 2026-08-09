Tartıştığı kadın müşterinin yakınları kırtasiyeyi bastı! Tezgahın üzerine çıkıp saldırdılar

Samsun Atakum'da bir kırtasiyeci, tartıştığı kadın müşterisinin yakını 6 kişi tarafından iş yerinde darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından polis ekipleri şüphelilerden birini gözaltına alırken, kaçan diğer 5 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, iddiaya göre Cumhuriyet Mahallesi'nde kırtasiye dükkanı işleten B.D. ile kadın müşterisi tartıştı.

6 KİŞİ DÜKKAN BASTI

Müşterinin ayrılmasından bir süre sonra kadının yakınları oldukları belirlenen 6 kişi iş yerine geldi. Kasanın arkasındaki kırtasiyeciyle tartışan ve tezgahın üzerine çıkarak B.D'yi darbeden zanlılar, daha sonra uzaklaştı.

1 KİŞİ YAKALANDI

Esnafın ihbarı üzerine çalışma başlatan Atakum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden birini yakaladı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde zanlıların kırtasiyeciyi darbetme anı yer alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Atakum Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIAtakum

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