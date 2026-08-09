Trabzonspor'un Salah'lı reklam filmi sosyal medyayı salladı: "Bizde rüyalar gerçek olur!"

Trabzonspor’un dünyaca ünlü yeni transferi Mohamed Salah, bordo-mavili formayla kamera karşısına geçtiği reklam filmiyle büyük beğeni topladı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan reklam filmi, kulüp tarafından "Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur" sloganıyla paylaşıldı.

Trabzonspor, geçen hafta dünya yıldızı Mohamed Salah’ı 2 yıllığına kadrosuna katarak tarihi bir transfere imza attı. İmza töreninin ardından Araklı’daki reklam çekimlerine katılan Mısırlı yıldız, yöresel lezzetleri tattığı samimi görüntülerle sosyal medyayı salladı. Kulübün "Bizde rüyalar gerçek olur" sloganıyla paylaştığı video büyük ilgi görürken, Salah için hazırlanan özel formalar da TS Club’larda satışa sunuldu.

Trabzonsporun Salahlı reklam filmi sosyal medyayı salladı: Bizde rüyalar gerçek olur!

AYAĞININ TOZUYLA MARZUBA’YA GİTTİ

Başkan Ertuğrul Doğan’ın katılımıyla kendisini 2 yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Mısırlı yıldız, imza töreninin hemen ardından çekimler için Araklı ilçesindeki Marzuba Mahallesi'ne gitmişti.

Yıllık 17 milyon euro garanti ücret alacak olan 34 yaşındaki oyuncunun, Trabzon ve Araklı'nın yeşil doğasına kısa sürede uyum sağladığı ve çekimler sırasında oldukça neşeli ve doğal tavırlar sergilediği gözlenmişti.

Mohamed Salah

SARMA VE BALIK KAYMAĞI İKRAM EDİLDİ

Reklam filminin içeriğinde, rüyasında "bir uşak gelecek" diyerek büyük bir sofra hazırlayan Karadenizli bir kadının heyecanı işleniyor. Eve gelen Mohamed Salah'ı "Evine hoş geldin" diyerek karşılayan aile, dünya yıldızına kara lahana sarması ve balık kaymağı gibi yöresel lezzetler ikram ediyor. Mısırlı futbolcu, reklam filminde hem bu lezzetlerin tadına bakıyor hem de mahalledeki çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

TS CLUB’LARDA SALAH MESAİSİ

Reklam filminin oluşturduğu büyük heyecanla birlikte, bordo-mavili taraftarlar için özel Mohamed Salah tasarımlı formalar da TS Club mağazalarında satışa sunuldu. Taraftarların, dünya yıldızı için hazırlanan bu özel koleksiyonlara bugünden itibaren ulaşabileceği bildirildi.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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