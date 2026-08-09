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Spor

Batrakov transferi için resmi açıklama: Kulübü duyurdu

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Batrakov transferi için resmi açıklama: Kulübü duyurdu
Fotoğraf Başlığı Batrakov transferi için resmi açıklama: Kulübü duyurdu

Galatasaray'ın yaklaşık 30 milyon euroluk teklifle kadrosuna katmak istediği Aleksey Batrakov için Lokomotiv Moskova'dan flaş bir açıklama geldi. Rus kulübü, sarı-kırmızılılarla görüşme yapmadıklarını ve genç yıldızın ayrılığını düşünmediklerini duyurdu.

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Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen Aleksey Batrakov konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, genç yıldız için yaklaşık 30 milyon euroluk rekor bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürülürken, Lokomotiv Moskova cephesinden bu iddialara ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Aleksey Batrakov
Başlık ResmiAleksey Batrakov

"GALATASARAY'LA GÖRÜŞMÜYORUZ"

Rusya'nın önde gelen spor yayınlarından Sport Express'e konuşan Lokomotiv Moskova basın servisi, Batrakov için Galatasaray veya başka bir kulüple herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini açıkladı.

Lokomotiv Moskova tarafından yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla Lokomotiv, Galatasaray veya başka herhangi bir kulüple görüşme yapmamakta, kilit oyuncusu ve altyapısından yetişen Aleksey Batrakov'un ayrılmasını düşünmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Aleksey Batrakov
Başlık ResmiAleksey Batrakov

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GİRMİŞTİ

Galatasaray'ın orta saha ve hücum hattında görev yapabilen Batrakov'u transfer listesine aldığı ve genç oyuncu için yaklaşık 30 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 28 milyon euro olarak gösterilen Batrakov'un Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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