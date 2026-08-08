Malatya'da yaşlı yolcular arasında yumruklu kavga!

Malatya'da bir İETT otobüsünde iki yaşlı yolcu arasındaki yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya'da iddiaya göre 65 yaş üzeri vatandaşlara tanınan ücretsiz ulaşım kartı nedeniyle 2 yaşlı yolcu arasında tartışma yaşandı.

Yaşlı yolculardan biri diğerine “Öğrenciler yerine sizin gibilere veriyorlar bu kartı” dedi. Bu söylem üzerine tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşlı yolculardan biri diğerine yumruk attı. Kavga, otobüsteki diğer yolcuların müdahalesi sonrasında sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Malatya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMalatya

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