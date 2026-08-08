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Dünya

Tayland'daki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! 12 yaşındaki öğrenciden acı haber geldi

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Tayland'daki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! 12 yaşındaki öğrenciden acı haber geldi
Fotoğraf Başlığı Taylanddaki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! 12 yaşındaki öğrenciden acı haber geldi

Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki bir öğrenci tarafından dün düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 12 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti. Saldırganın, okula gitmeden önce evde silahla öldürdüğü dedesi ile büyükannesi ile birlikte olayda toplam can kaybı 8'e yükseldi.

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Tayland’ın başkenti Bangkok'un kuzeybatısındaki Nonthaburi eyaletinin Bang Kruai ilçesinde bulunan ve 3 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü Debsirin Nonthaburi Lisesi'nde dün bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda bilanço ağırlaştı.

Taylanddaki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! 12 yaşındaki öğrenciden acı haber geldi
Başlık ResmiTaylanddaki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! 12 yaşındaki öğrenciden acı haber geldi

SALDIRININ BİLANÇOSU AĞIRLAŞTI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralı 12 yaşındaki bir kız öğrencinin hastanede hayatını kaybettiği, okuldaki saldırıda toplam can kaybının 6'ya yükseldiği ve 14 kişinin hala hastanede tedavi gördüğü ifade edildi. Saldırganın, okula gitmeden önce evde silahla öldürdüğü dedesi ile büyükannesi ile birlikte olayda toplam can kaybı 8'e ulaştı. Polis, 14 yaşındaki silahlı saldırganın motivasyonunu ve mühimmatın kaynağını araştırıyor.

Taylanddaki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! 12 yaşındaki öğrenciden acı haber geldi
Başlık ResmiTaylanddaki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! 12 yaşındaki öğrenciden acı haber geldi

SALDIRGAN OKULDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Saldırgan öğrencinin okula gelmeden önce dedesi ile büyükannesini silahla vurarak öldürdüğü tespit edilmişti. Saldırganın dedesine ait olduğu belirtilen tabancayı alarak okula gidip saldırıyı düzenlediği açıklanmıştı.

Taylanddaki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! 12 yaşındaki öğrenciden acı haber geldi
Başlık ResmiTaylanddaki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! 12 yaşındaki öğrenciden acı haber geldi

Okulun kontrollü şekilde tahliye edilmesinin ardından binaya giren özel harekat ekipleri, saldırganı ölü bulmuştu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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