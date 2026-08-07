Tayland’da 6 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı silahlı okul saldırısına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırgan öğrencinin okuldaki dehşet öncesinde önce dedesi ile büyükannesini öldürdüğü belirlendi. Saldırganın dedesinin silahını aldığı değerlendirilirken, okul çantasında da çok sayıda mühimmat bulunduğu bildirildi.

Tayland’ın başkenti Bangkok'un kuzeybatısındaki Nonthaburi eyaletinde 3 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü Debsirin Nonthaburi Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde korkunç bir silahlı saldırı düzenlenmişti.

6 ÖLÜ, 22 YARALI

Taylandlı yetkililer, okuldaki saldırıda 5'i öğretmen,6 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu, bazılarının ise yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

İlk hedefi okul değilmiş! Tayland’daki katliamda kan donduran detaylar: Saldırgan öğrencinin evindeki dehşet ortaya çıktı

ÖNCE DEDESİ VE BÜYÜKANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Lisede eğitim gören bir öğrenci tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganın evinde yapılan incelemelerde dedesi ile büyükannesi de silahla vurularak hayatını kaybetmiş halde bulundu.

İlk hedefi okul değilmiş! Tayland’daki katliamda kan donduran detaylar: Saldırgan öğrencinin evindeki dehşet ortaya çıktı

SİLAH DEDESİNİN OLABİLİR

Yetkililer, ilk belirlemelere göre saldırganın okula gitmeden önce birlikte yaşadığı dedesi ile büyükannesini öldürdüğünü, ardından dedesine ait olduğu belirtilen tabancayı alarak okula gidip saldırıyı gerçekleştirdiğini duyurdu.

RASTGELE ATEŞ AÇMIŞ

Tayland Polisi, saldırganın silahı okul çantasında okula soktuğunu, saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini ifade etti. Görgü tanığı öğrenciler, saldırganın okul koridorlarında rastgele ateş açarak bir süre elinde silahla dolaştığını anlattı.

İlk hedefi okul değilmiş! Tayland’daki katliamda kan donduran detaylar: Saldırgan öğrencinin evindeki dehşet ortaya çıktı

ÇANTASINDAN MÜHİMMAT ÇIKTI

Öte yandan polis ekiplerinin saldırganın çantasında yaptığı incelemede çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Delillere el konulurken, okul saldırısı ile evde işlenen çifte cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, saldırı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek ilgili kurumlara yaralılara en hızlı şekilde müdahale edilmesi talimatını verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası