Tayland'da okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Tayland'ın Nonthaburi bölgesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi olduğu açıklandı.

Tayland’ın Nonthaburi eyaletinde bulunan okulda bir öğrenci katliam yaptı.

Saldırı, başkent Bangkok'un kuzeybatısındaki Bang Kruai bölgesinde bulunan Debsirin Nonthaburi Okulu'nda gerçekleştirildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ilk yardım ekipleri, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Silahlı saldırgan olduğuna inanılan bir öğrenci okul binasının içinde saklanırken görüntülendi

SALDIRGAN ÖĞRENCİ ÇIKTI

Emniyet kaynakları, 14 yaşındaki saldırganın okulun öğrencisi olduğunu ve ölü bulunduğunu duyurdu. Saldırının hemen ardından öğretmenler, öğrenci ve personeli güvenli bölgelere tahliye etti, emniyet güçleri saldırgana ait çantada çok miktarda mühimmat ele geçirdi.

Güvenlik güçlerinin okulda ve çevresinde kontrolü sağladığı, soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası