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21 Eylül ekinoks mu, gece-gündüz eşitliği ne zaman? 2026 ekinoks tarihi

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21 Eylül ekinoks mu, gece-gündüz eşitliği ne zaman? 2026 ekinoks tarihi
Başlık Resmi21 Eylül ekinoks mu, gece-gündüz eşitliği ne zaman? 2026 ekinoks tarihi

Ekinoks tarihi ve gece-gündüz eşitliği sonbaharın başlamasıyla birlikte araştırılıyor. 2026 sonbahar ekinoksunun hangi gün gerçekleşeceği, Türkiye saatiyle kaçta başlayacağı ve ekinoksla birlikte nelerin değişeceği merak ediliyor.

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Sonbahar ekinoksu, Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsiminin sona erip sonbaharın başladığı önemli gök olaylarından biri. 2026 yılı için ekinoks tarihi yaklaşırken özellikle "21 Eylül ekinoks mu?" ve "gece-gündüz eşitliği ne zaman?" soruları öne çıkıyor.

21 EYLÜL EKİNOKS MU?

2026 yılında sonbahar ekinoksu 21 Eylül'de gerçekleşmiyor. Kuzey Yarım Küre'deki sonbahar ekinoksu 23 Eylül Çarşamba günü meydana gelecek. Bu nedenle 21 Eylül, 2026 yılı için ekinoks günü değil. Ekinoks tarihleri her yıl tam olarak aynı güne denk gelmeyebiliyor. Sonbahar ekinoksu genel olarak 20-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşebiliyor.

21 Eylül ekinoks mu, gece-gündüz eşitliği ne zaman? 2026 ekinoks tarihi
Başlık Resmi21 Eylül ekinoks mu, gece-gündüz eşitliği ne zaman? 2026 ekinoks tarihi

Ekinoks sırasında Güneş ışınları Ekvator'a dik açıyla ulaşırken Dünya'nın aydınlık ve karanlık bölgelerini ayıran aydınlanma çemberi kutuplardan geçiyor. Bu konum nedeniyle iki yarım küre yaklaşık olarak eşit miktarda Güneş ışığı alıyor. Kuzey Yarım Küre'de sonbahar başlarken Güney Yarım Küre'de ise ilkbahar dönemi başlıyor. Türkiye de Kuzey Yarım Küre'de bulunduğu için ekinoksun ardından gündüzler kısalmaya, geceler ise giderek uzamaya devam edecek.

21 Eylül ekinoks mu, gece-gündüz eşitliği ne zaman? 2026 ekinoks tarihi
Başlık Resmi21 Eylül ekinoks mu, gece-gündüz eşitliği ne zaman? 2026 ekinoks tarihi

GECE-GÜNDÜZ EŞİTLİĞİ (EKİNOKS) NE ZAMAN?

2026 sonbahar ekinoksu Türkiye saatiyle 23 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek. Sonbahar ekinoksuyla birlikte Kuzey Yarım Küre'de sonbahar başlıyor.

Ekinoks halk arasında "gece ve gündüzün tam 12 saat olduğu gün" şeklinde tanımlansa da gerçek gözlem sürelerinde küçük farklılıklar görülebiliyor. Bunun başlıca nedenleri atmosferin Güneş ışığını kırması ve gün doğumu ile gün batımının Güneş diskinin merkezine değil üst kenarına göre hesaplanması. Bu nedenle ekinoks anında gece ve gündüz süreleri teorik olarak eşit kabul edilse de belirli bir şehirde ölçülen gün uzunluğu tam olarak 12 saat olmayabilir.

Ekinoks yılda iki kez gerçekleşiyor. Kuzey Yarım Küre'deki ilkbahar ekinoksu genellikle 19-21 Mart, sonbahar ekinoksu ise 20-24 Eylül arasında meydana geliyor. Bunun temelinde Dünya'nın yaklaşık 23,5 derecelik eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki yörünge hareketi bulunuyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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