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Dünya

İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında kontrol noktası kurdu

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İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında kontrol noktası kurdu
Başlık Resmiİsrail ordusu Suriyenin güneyindeki Kuneytra kırsalında kontrol noktası kurdu

İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde bulunan Kuneytra şehrinin kırsal bölgesine girdi. 10 araçlık askeri birliğin Rasem el-Halebi köyü civarında geçici kontrol noktası kurduğu belirtiliyor.

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İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalına yaklaşık 10 askeri araçla girerek, geçici kontrol noktası oluşturdu.

İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgali ve askeri varlığı devam ediyor. İsrail kuvvetleri yaklaşık 10 askeri araçtan oluşan birlikle güneydeki Kuneytra kırsalına girdi. Suriye ulusal yayın kuruluşu Al-Ikhbariah TV'nin haberine göre, İsrail ordusu, Rasem el-Halebi köyü kavşağında geçici bir kontrol noktası kurdu.

İsrail ordusu Suriyenin güneyindeki Kuneytra kırsalında kontrol noktası kurdu
Başlık Resmiİsrail ordusu Suriyenin güneyindeki Kuneytra kırsalında kontrol noktası kurdu

İsrail gece saatlerinde de Dera'nın batı kırsalında bulunan Abidin ve El-Rakkad vadileri ile Cemleh beldesi yakınlarını top atışlarıyla vurdu. Saldırı esnasında işgal kuvvetlerinin Abidin Vadisi üzerine aydınlatma fişekleri fırlattığı belirtildi.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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