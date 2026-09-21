Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çorum’da yapılan kazılarda dünya diplomasi tarihinin en önemli belgelerinden Kadeş Barış Antlaşması’na ait yeni bir parça bulunduğunu açıkladı. Bakan Ersoy “Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor” dedi. Parçanın Hitit Kralı III. Hattuşili ile Mısır Kralı II. Ramses arasında yapılan Kadeş Barış Antlaşması’nın nüshalarından birine ait olduğu tespit edildi.

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Çorum’un Boğazkale ilçesindeki Boğazköy/Hattuşa Örenyeri’nde yürütülen kazılarda, çok önemli bir keşfe imza atıldı. Dünya diplomasi tarihinin en önemli belgelerinden Kadeş Barış Antlaşması’na ait yeni bir tablet bulundu.

Yürütülen çalışmalar hakkındaki detayları sosyal medya hesabından paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, parçanın Hitit kral sarayının bulunduğu Büyükkale’de keşfedildiğini belirtti.

Çorum’da tarihi keşif! Binlerce yıllık miras ortaya çıktı, Kadeş Barış Antlaşması’na ait parça bulundu

“BİNLERCE YIL ÖNCESİNDEN GÜÇLÜ BİR MESAJ”

Anadolu’nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerine dikkati çeken Bakan Ersoy şu ifadelere yer verdi:

“İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler, binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. 21 Eylül Dünya Barış Günü’nde kamuoyuyla paylaştığımız bu kıymetli keşif, Anadolu’nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor.”

“SORUMLULUĞUMUZU HATIRLATIYOR”

Yeni parçanın bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümlere ait satırlar içerdiğini belirten Bakan Ersoy paylaşımında Filistin mesajı da verdi:

Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz.

Çorum’da tarihi keşif! Binlerce yıllık miras ortaya çıktı, Kadeş Barış Antlaşması’na ait parça bulundu

BİR YIL SÜREN İNCELEME

Bilimsel incelemeler sonucunda antlaşmanın Akadça çivi yazılı nüshalarından birinin ön yüzüne ait olduğu anlaşıldı. Tablet parçası, kazı çalışmalarında Büyükkale’deki “E” binası yakınlarında bulundu. Bir yüzü korunmuş olan çivi yazılı parça üzerinde yaklaşık bir yıl boyunca detaylı bilimsel incelemeler yürütüldü. Parçanın, Hitit Kralı III. Hattuşili ile Mısır Kralı II. Ramses arasında yapılan Kadeş Barış Antlaşması’nın nüshalarından birine ait olduğu tespit edildi.

Yeni buluntuda, antlaşmanın 12–20. maddelerinde ele alınan, iki tarafın ülkelerinden kaçan ve diğer ülkeye sığınan insanlara yönelik muamelesini düzenleyen hükümlere ait satırlar yer alıyor. Kırık ve eksik bölümleri bulunan metnin okunabilen kısımlarında Mısır ve Hatti ülkelerinden kaçan kişilerden söz edilirken, evlerin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler de bulunuyor.

ANTLAŞMANIN İZLERİNE YENİ PARÇA EKLENDİ

Kadeş Barış Antlaşması’nın Mısırca metni, Mısır’daki tapınak duvarlarına hiyerogliflerle işlendi. Akadça metnine ait kil tablet parçaları ise Hattuşa’da 1906–1912 yılları arasındaki ilk dönem kazılarında ortaya çıkarıldı.

Daha önce bulunan parçalar, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Berlin Önasya Müzesi ve St. Petersburg Ermitaj Müzesi koleksiyonlarında yer alıyor. Yeni keşif, antlaşmanın Hattuşa’daki kil tablet nüshalarının tamamlanmasına yönelik çalışmalara katkı sağlıyor. Büyükkale’de sürdürülen kazılarda, antlaşmanın eksik kalan diğer parçalarının da bulunması hedefleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ | Çorum Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİÇorum

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