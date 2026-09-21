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Kültür - Sanat

Türkiye’de beyaz perde şöleni: 75 ilde tüm filmler 90 lira

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Türkiye’de beyaz perde şöleni: 75 ilde tüm filmler 90 lira
Başlık ResmiTürkiye’de beyaz perde şöleni: 75 ilde tüm filmler 90 lira

Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde sinemaseverleri beyaz perde etrafında buluşturacak. Yaklaşık 1.500 salonda 17 yerli ve yabancı filmin gösterileceği festivalde iki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum.” dedi.

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Türkiye, eylül ayının son hafta sonunda beyaz perdenin büyüsü etrafında buluşmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, sinema kültürünü güçlendirmek ve sinema salonlarını desteklemek amacıyla ikinci kez gerçekleştirilecek.

Türkiye’de beyaz perde şöleni: 75 ilde tüm filmler 90 lira
Başlık ResmiTürkiye’de beyaz perde şöleni: 75 ilde tüm filmler 90 lira

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali’nin ikinci yılında daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye’nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz.” diyen Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığımızın destekleriyle, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından GNÇ ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşacak. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 780 binden fazla seyirciyi beyaz perde etrafında buluşturan festivali, bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilimizde, yaklaşık 1.500 salonda gerçekleştireceğiz; 17 yerli ve yabancı filmi izleyiciyle buluşturacağız. İki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak; biletler bugünden itibaren satışa sunulacak. Başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum.”

Türkiye’de beyaz perde şöleni: 75 ilde tüm filmler 90 lira
Başlık ResmiTürkiye’de beyaz perde şöleni: 75 ilde tüm filmler 90 lira

SİNEMA SALONLARINA GÜÇLÜ DESTEK

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından, GNÇ ana sponsorluğunda hayata geçirilen festival; sinemanın yalnızca bir içerik değil, büyük perdede, karanlık salonda ve izleyicilerle birlikte deneyimlenen güçlü bir kültür ve sanat etkinliği olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor.

Festival, sinema salonlarının sürdürülebilirliğine katkı sunarken her yaştan sinemaseverin sinemaya erişimini de kolaylaştıracak.

Türkiye’de beyaz perde şöleni: 75 ilde tüm filmler 90 lira
Başlık ResmiTürkiye’de beyaz perde şöleni: 75 ilde tüm filmler 90 lira

İLK YILINDA 780 BİNDEN FAZLA SEYİRCİ

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen festival, Türk sinema sektörü açısından önemli bir başarıya imza attı. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte 780 binden fazla seyirci sinema salonlarına geldi. Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında daha geniş bir erişim ve daha güçlü bir programla sinemaseverleri beyaz perde etrafında buluşturmayı hedefliyor.

AİLE FİLMLERİNDEN BÜYÜK BÜTÇELİ YAPIMLARA GENİŞ SEÇKİ

Festival programında yılın merakla beklenen yapımlarının yanı sıra farklı türlerden yerli ve yabancı filmler yer alacak. Katılımcılar; aile filmlerinden animasyonlara, macera yapımlarından büyük bütçeli gişe filmlerine kadar geniş bir seçkiyi avantajlı fiyatlarla izleme fırsatı bulacak.

Türkiye’de beyaz perde şöleni: 75 ilde tüm filmler 90 lira
Başlık ResmiTürkiye’de beyaz perde şöleni: 75 ilde tüm filmler 90 lira

Festival kapsamında gösterilecek filmler arasında Avengers: Endgame, Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, Odyssey ve Oyuncak Hikâyesi 5 gibi yapımlar da bulunuyor.

Büyük ekranda, yüksek görüntü ve ses kalitesiyle ortak bir seyir deneyiminin parçası olmak isteyen herkes, 26-27 Eylül tarihlerinde Türkiye Sinema Festivali’nin coşkusuna katılabilecek. Biletler 21 Eylül’den itibaren satışta olacak.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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