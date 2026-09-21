"29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü" soruları Cumhuriyet Bayramı öncesinde yeniden gündeme geldi. Çalışanlar ve öğrenciler, 2026 yılında 28-29 Ekim tarihlerinde uygulanacak tatil düzeni ile yılın kalan resmi tatil günlerini araştırıyor.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığı ve 29 Ekim'in haftanın hangi gününe denk geldiği merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı tatili, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında uygulanıyor.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim 2026 Perşembe günü tam gün resmi tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında ulusal bayram olarak kabul ediliyor. Buna göre 29 Ekim'de kamu kurumlarında normal mesai yapılmazken eğitim kurumlarında da ders yapılmıyor.

29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? Resmi tatil günleri

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün resmi tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili saat 13.00 itibarıyla başlayacağı için günün ilk yarısında normal çalışma ve eğitim düzeni devam edecek. Saat 13.00'ten sonra ise resmi tatil uygulamasına geçilecek.

Okullarda da 28 Ekim günü eğitim faaliyetleri öğle saatlerine kadar devam edecek. Cumhuriyet Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte öğleden sonra ders yapılmayacak ve 29 Ekim Perşembe günü ise okullar tam gün tatil olacak. Böylece öğrenciler açısından da 28 Ekim öğleden sonrası ve 29 Ekim'in tamamını kapsayan 1,5 günlük tatil süresi oluşacak.

29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? Resmi tatil günleri

RESMİ TATİL GÜNLERİ

Türkiye'de resmi tatil kapsamında bulunan günler şöyle:

1 Ocak - Yılbaşı

Ramazan Bayramı öncesi - Yarım gün

Ramazan Bayramı - 3 gün

23 Nisan - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Kurban Bayramı arifesi - Yarım gün

Kurban Bayramı - 4 gün

15 Temmuz - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos - Zafer Bayramı

28 Ekim - Saat 13.00'ten itibaren yarım gün

29 Ekim - Cumhuriyet Bayramı

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