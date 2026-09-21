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Omuzlarında cenazeyle patikayı aşıp dereden geçtiler! Hakkari'de yolculukta ölen yaşlı adama yürek dağlayan vefa

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Hakkâri'de Dilekli köyüne bağlı mezraya gitmek için çıktığı yolda 7 kilometrelik patikayı yürüyerek gitmek zorunda kalan 57 yaşındaki Sadi Özen, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ambulansın engebe nedeniyle giremediği bölgede vatandaşlar, Özen’in cenazesini dereleri aşarak taşıdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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57 yaşındaki Sadi Özen, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde Dilekli köyüne bağlı mezraya gitmek için yanındaki tanıdıkları ile birlikte araçla yola çıktı. Yolun devamının araç trafiğine elverişli olmaması nedeniyle grup, yolculuklarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

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7 KİLOMETRELİK PATİKA SONU OLDU

Yaklaşık 7 kilometrelik patika yolda ilerleyen Sadi Özen aniden rahatsızlandı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapılsa da bölgenin zorlu arazi yapısı nedeniyle sağlık görevlileri olay yerine doğrudan ulaşamadı. Bölgenin helikopter inişine uygun olmaması nedeniyle havadan da müdahale edilmedi. Sadi Özen hayatını kaybetti.

Omuzlarında cenazeyle patikayı aşıp dereden geçtiler! Hakkaride yolculukta ölen yaşlı adama yürek dağlayan vefa
Başlık ResmiOmuzlarında cenazeyle patikayı aşıp dereden geçtiler! Hakkaride yolculukta ölen yaşlı adama yürek dağlayan vefa

DEREDE CENAZE TAŞIDILAR

Ekiplerin karadan ulaşım sağlayamaması üzerine Sadi Özen'in yakınları ve köylüler harekete geçti. Vatandaşlar cenazeyi araçların beklediği noktaya indirebilmek için 7 kilometrelik sarp patika yolu yürüyerek aştı. Dereden de geçirilen cenaze, uzun ve zorlu bir çalışmanın ardından ekiplerin bulunduğu noktadaki ambulansa teslim edildi.

Omuzlarında cenazeyle patikayı aşıp dereden geçtiler! Hakkaride yolculukta ölen yaşlı adama yürek dağlayan vefa
Başlık ResmiOmuzlarında cenazeyle patikayı aşıp dereden geçtiler! Hakkaride yolculukta ölen yaşlı adama yürek dağlayan vefa

ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ ÇIKTI

Sağlık ekiplerince teslim alınan Özen'in cenazesi, Yüksekova'ya getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Özen'in ölüm sebebinin ise kalp krizi olduğu öğrenildi.

Omuzlarında cenazeyle patikayı aşıp dereden geçtiler! Hakkaride yolculukta ölen yaşlı adama yürek dağlayan vefa
Başlık ResmiOmuzlarında cenazeyle patikayı aşıp dereden geçtiler! Hakkaride yolculukta ölen yaşlı adama yürek dağlayan vefa
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hakkari
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