Emeklilikte büyük risk! Eksik bildirim maaşınızı düşürebilir

"Çalışma hayatında dökülen her damla alın teri kutsaldır. Ancak SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışan binlerce sigortalının karşılaştığı acı bir gerçek vardır: Asgari ücret veya düşük matrah üzerinden bildirilen çalışmalar, gün sayısı arttıkça gelecekteki emekli aylığını artırmak yerine düşürmektedir" diyen Karakaş, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Keza;

2008 Ekim Kırılması: Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun ile Aylık Bağlama Oranı (ABO) düşürülmüştür.

Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun ile Aylık Bağlama Oranı (ABO) düşürülmüştür. Düşük Matrah Tuzağı: SGK’ya bildirilen kazancın alt sınırdan kalması, çalıştıkça bağlanacak emekli aylığını geriye çekmektedir.

Hâl böyle iken köşemize her gün binlerce okurumuzdan çığ gibi sual yağıyor: "Emekli maaşımı nasıl yükseltirim?"