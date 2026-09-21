Kremlin savaş sonrası ilk sınavını verdi! Rus seçmenden Putin'e sandıkta mesaj var

Savaşın gölgesinde sandık başına giden Rusya’da Duma seçimlerinin ilk sonuçları belli oldu. Katılımın yüzde 55 olarak açıklandığı seçimde Vladimir Putin’in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi yüzde 49,4 oy oranıyla zirvedeki yerini korurken, Merkez Seçim Komisyonu oy verme sürecinde dijital sistemlere yönelik siber saldırı girişimlerinin engellendiğini duyurdu.

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Rusya’da halk, Ukrayna’da savaşın başladığı 2022 yılından bu yana ilk kez parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Parlamentonun alt meclisi Devlet Duması’ndaki 450 sandalyenin yeni sahiplerini belirlemek üzere düzenlenen kritik seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.

Rusya Merkez Seçim Kurulu, seçimlere katılım oranını yüzde 55 olarak açıklarken, 3 milyon 30 bin 825 kişinin internet üzerinden oy verme işlemini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kremlin savaş sonrası ilk sınavını verdi! Rus seçmenden Putine sandıkta mesaj var

PUTİN'İN PARTİSİ BİRİNCİ SIRADA

Bu akşam sandıkların kapanmasının sonra oy sayma işlemine geçilirken sandık çıkış anketleri sonuçları da belli oldu. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi, yüzde 49,4 oy ile Devlet Duması seçimlerinde birinci sırada yer alıyor.

Kremlin savaş sonrası ilk sınavını verdi! Rus seçmenden Putine sandıkta mesaj var

Rusya Komünist Partisi oyların yüzde 14,2'sini, Liberal Demokrat Parti yüzde 10,7'sini, Yeni İnsanlar Partisi yüzde 9,7'sini ve Adil Rusya Partisi yüzde 6,6'sını aldı. Seçim pusulasında yer alan diğer partilerin yüzde 5 barajını aşamadığı kaydedildi.

Kremlin savaş sonrası ilk sınavını verdi! Rus seçmenden Putine sandıkta mesaj var

SEÇİME SALDIRI OLDU

Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, internet üzerinden seçimleri provoke etmek için çok sayıda siber saldırı girişimi yaşandığını ancak, bu saldırıların önlendiğini açıkladı.

Kremlin savaş sonrası ilk sınavını verdi! Rus seçmenden Putine sandıkta mesaj var

Rusya genelinde oy sayma işleminin gece boyunca devam edeceğini belirten Pamfilova, kesin sonuçların bugün TSİ 11.00’da açıklanacağını duyurdu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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