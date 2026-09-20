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Spor

Italiano: "Maçı çevirmek istedik ama iş işten geçmişti"

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Italiano:
Başlık ResmiItaliano: Maçı çevirmek istedik ama iş işten geçmişti

Süper Lig'in altıncı haftasında konuk olduğu Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, "Maça kötü başladık, onlar da bunu çok iyi kullandı. Her ne kadar reaksiyon versek de yetmedi. Bugün güzel bir iş çıkarıp seviye atlayabilirdik ama maalesef olmadı. Çünkü rakip gerçekten iyiydi, bizi çok zorladılar." dedi.

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Diyarbakır Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, galibiyetten dolayı Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.

"RAKİP GERÇEKTEN İYİYDİ, BİZİ ÇOK ZORLADILAR"

Amed Sportif Faaliyetler'in lige yeni çıkmış bir takım olmasına rağmen böyle bir başlangıç yapmasının muhteşem olduğunu belirten Italiano, şöyle konuştu:

"Bundan eminim ki buraya gelen her takım çok zorlanacak. Maça kötü başladık, onlar da bunu çok iyi kullandı. Her ne kadar biz reaksiyon versek de yetmedi. Bugün güzel bir iş çıkarıp seviye atlayabilirdik ama maalesef olmadı. Çünkü rakip gerçekten iyiydi, bizi çok zorladılar."

"BENCE BUGÜN BAŞROLDE HAKEM YOKTU"

Çok fazla ikili mücadelenin yaşandığı bir maç olduğunu ifade eden Italiano, orta sahada mücadelenin fazlalığına dikkati çekerek "Bence bize verilebilir bir penaltı vardı. Ama aynı zamanda hakem hem bizler için hem de onlar için düdük çaldı. Bence bu maçta hakemi konuşmaya gerek yok. Şu anda maça bakmalıyız. Çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük, onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz ikinci yarı iyi oynadık. Onlar da bizim kötülüğümüzü iyi kullandılar ve iyi bir oyun ortaya çıkardılar. Ama bence bugün başrolde hakem yoktu." ifadelerini kullandı.

Amedspor - Beşiktaş
Başlık ResmiAmedspor - Beşiktaş

"MAÇI DA ÇEVİREBİLİRDİK AMA İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ"

Sezonu 27 Haziran'da açtıklarını ifade eden Italiano, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"27 Haziran'dan itibaren bence bugünkü 45 dakika bize yakışmayan bir 45 dakikaydı. Her zamanki oyunumuzu gösteremedik ama güzel reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Maça tekrar dahil olmak isteyen, maçı kazanmak isteyen bir takımın göstereceği bir reaksiyon gösterdik. Tabii ki yorgunluk da vardı. Çünkü Avrupa'da oynadığınız zaman bu yorgunluklar olabiliyor. Çok normal. Ama gerçekten reaksiyondan dolayı çok mutluyum. İlk yarı kötüydük, ritmimiz yoktu, hatalar yaptık, top kaybettik ve maça yaklaşımımız bence yanlış oldu. Ama ikinci yarıda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Güzel bir reaksiyon gösterdik. Maçı da çevirebilirdik ama iş işten geçmişti."

Trossard'ın çok iyi ve kaliteli bir futbolcu olduğunu, yokluğunun hissedildiğini söyleyen Italiano, ağrılarının devam ettiğini ancak 3 hafta sonra kendileriyle beraber olacağını düşündüğünü ifade etti.

Italiano, özellikle ilk yarıda Trossard'ın eksikliğini hissettiklerini dile getirdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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