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3. Sayfa

Üniversite yolunda feci kaza! Anne hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Üniversite yolunda feci kaza! Anne hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Başlık ResmiÜniversite yolunda feci kaza! Anne hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Çocuklarını üniversite eğitimi için Kastamonu’ya götüren ailenin bulunduğu araç, Ilgaz’da başka bir otomobille çarpıştı. Kazada anne Y.G. hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, Nevşehir'in Ilgaz ilçesinde meydana geldi. Çocuklarını üniversite eğitimi için Kastamonu'ya bırakmak için Nevşehir'den yola çıkan ailenin bulunduğu araç ile başka bir araç çarpıştı.

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ANNE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipler, sevk edildi. Kazada anne Y.G.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, 3 yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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