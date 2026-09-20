Üniversite yolunda feci kaza! Anne hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Çocuklarını üniversite eğitimi için Kastamonu’ya götüren ailenin bulunduğu araç, Ilgaz’da başka bir otomobille çarpıştı. Kazada anne Y.G. hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, Nevşehir'in Ilgaz ilçesinde meydana geldi. Çocuklarını üniversite eğitimi için Kastamonu'ya bırakmak için Nevşehir'den yola çıkan ailenin bulunduğu araç ile başka bir araç çarpıştı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipler, sevk edildi. Kazada anne Y.G.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, 3 yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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