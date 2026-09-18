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Kırıkkale’de acı olay! Kaza ihbarına giden polis şehit oldu

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Kırıkkale’de acı olay! Kaza ihbarına giden polis şehit oldu
Başlık ResmiKırıkkale’de acı olay! Kaza ihbarına giden polis şehit oldu

Kırıkkale’de bir kişinin hayatını kaybettiği kazayı incelemek için olay yerine giden polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Sarıyalçınkaya, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

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Bahşılı ilçesi Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda İ.U. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö.'ye çarptı. Ağır yaralanan M.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kırıkkale’de acı olay! Kaza ihbarına giden polis şehit oldu
Başlık ResmiKırıkkale’de acı olay! Kaza ihbarına giden polis şehit oldu

KAZA İHBARINA GİDEN POLİSE DE ARABA ÇARPTI

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapmak üzere bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya (38), çalışma yaptığı sırada Ö.F.Ü. (45) idaresindeki 71 AAP 190 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kırıkkale’de acı olay! Kaza ihbarına giden polis şehit oldu
Başlık ResmiKırıkkale’de acı olay! Kaza ihbarına giden polis şehit oldu

GENÇ MEMUR ŞEHİT OLDU

Hastaneye kaldırılan polis memuru da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Sürücü Ö.F.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar Yüksek İhtisas Hastanesi'ne gelerek, aileye başsağlığı diledi.
Polis memurunun şehit olduğu kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alındı. Kaza yerindeki inceleme ve tahkikat, jandarma olay yeri inceleme ekiplerince gerçekleştirildi.

Kırıkkale’de acı olay! Kaza ihbarına giden polis şehit oldu
Başlık ResmiKırıkkale’de acı olay! Kaza ihbarına giden polis şehit oldu

BAKAN ÇİFTÇİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırıkkale’deki görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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