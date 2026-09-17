SPK'dan kritik hamle! 7 şirketin fonları kapatıldı

Piyasalardaki son gelişmelerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu'ndan önemli bir adım geldi. SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı. Söz konusu fonların tasfiyesine karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım işlemlerine kapatılmasına karar verdi.

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İŞLEME KAPATILAN FONLAR

SPK tarafından yapılan açıklamada, Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., A1 Portföy Yönetimi A.Ş., Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. ve Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldığı bildirildi.

FONLARIN TASFİYESİNE KARAR VERİLDİ

Açıklamada ayrıca söz konusu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu listede belirtilen fonların tasfiyesine karar verildiği ifade edildi. Tasfiye kararının 7 portföy yönetim şirketinin tüm fonlarını kapsamadığı, yalnızca listede yer alan fonlara yönelik olduğu belirtildi.

Karar, dün Finansal İstikrar Komitesi toplantısında sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin değerlendirilmesinin ardından geldi. Komite tarafından yapılan değerlendirmede, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtilmişti. SPK'nın aldığı kararla birlikte fon piyasasında söz konusu gelişmelere ilişkin işlem ve tasfiye sürecine yönelik adımlar atılmış oldu.

FON TASFİYESİ NE DEMEK?

Fon tasfiyesi, bir yatırım fonunun faaliyetlerinin sona erdirilmesi, fon portföyünde bulunan tüm varlıkların (hisse senedi, tahvil, bono vb.) nakde çevrilmesi ve elde edilen tutarın katılım payı oranlarına göre yatırımcılara dağıtılarak fonun tamamen kapatılması sürecidir.