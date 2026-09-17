Piyasalardaki temerrüt paniğinin nedeni belli oldu! Finansal İstikrar Komitesi açıkladı

Finansal İstikrar Komitesi, Pusula ve Tera Portföy'ün peş peşe temerrüde düşmesinin ardından piyasadaki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Borsa İstanbul'un işleyişinde yapısal bir risk olmadığını belirten Komite, bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarının piyasalardaki hareketliliğe neden olduğunu belirtirken, gerekli tedbirlerin hızla uygulanacağını bildirdi.

Son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası hareket geçildi. Pusula ve Tera Portföy fonlarının temerrüde düşmesinin ardından Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantının ardından piyasalardaki son gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİĞİN NEDENİ

Komite, son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiğini açıkladı.

BORSANIN İŞLEYİŞİNDE RİSK YOK

Açıklamada, Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı vurgulandı. Sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı belirtilerek, yaşanan durumun geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu ifade edildi.

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LİKİDİTE SIKIŞIKLIĞI İÇİN TEDBİRLER DEVREYE GİRİYOR

Finansal İstikrar Komitesi, piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirdi. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle uygulamaya konulacağı bildirildi. Kararlaştırılan tedbirlerin başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağı açıklandı.

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PİYASA BOZUCU EYLEMLERE KARŞI DENETİM SÜRECEK

Açıklamada, piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edeceği belirtildi.

Komite ayrıca gelişmeleri yakından takip edeceğini ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendireceğini duyurdu.

Vatandaşlara ise bu süreçte yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları çağrısında bulunuldu.