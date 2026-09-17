Tera'nın ardından Emlak Katılım! Katılımevim ve Birevim için yeni talip

Tasarruf finansman sektöründe peş peşe önemli gelişmeler yaşanıyor. Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devri gündemdeyken, Emlak Katılım da Katılımevim ve Birevim’i satın almak için görüşmelere başladığını KAP’a duyurdu.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'den sektöre yönelik dikkat çeken bir adım geldi. Banka bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'nin, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır. Sürece ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır."

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TERA DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Katılımevim'in de içinde bulunduğu Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerinin Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik görüşmelerin başladığı açıklanmıştı.

9 Eylül'de yapılan KAP açıklamasında, Pusula Finans Holding'in yanı sıra Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Yatırım Menkul Değerler ve Katılımevim Tasarruf Finansman gibi grup şirketlerindeki payların Tera Grubu tarafından devralınmasına yönelik görüşmelerin başladığı duyuruldu.

10 Eylül'de ise tarafların planlanan pay devrinin temel ticari ve finansal şartları üzerinde mutabakata vardığı ve başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu olmak üzere ilgili kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması için sürecin başlatıldığı bildirildi.

Ancak bu devir işleminin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığı da KAP açıklamalarında belirtildi. Dolayısıyla Katılımevim'in Tera Grubu'na devri açısından resmi izin ve kapanış süreçleri devam ediyor.

TERA DA TEMERRÜDE DÜŞTÜ

Öte yandan TERA'dan dün yapılan açıklamada da iki fonun temerrüde düştüğü belirtildi. Tera Portföy'ün iki fonunda yatırımcıların katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğu KAP'a bildirildi. Şirket, aracı kurumlarla mutabakat ve likidite yönetimi sürecinin sürdüğünü açıklarken, iki fonda da payların hesaplanma ve iade esaslarını değiştirdi.